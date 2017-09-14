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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:45
detroytred написав:
Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону?
ти здурі подумав що розбираєшся в економіці і розповсюдив ДУРНИЦЮ(економічну)
Хто в цьому винуватий - Шольц чи журналіст чи перекладач - не важливо
Ти виявився кінцевим дурнем в тому ланцюжку і твої дії могли привести до того що кількість економічних дурнів на сторінках економічного форуму - могла б збільшитись
Я це пресік і тобі прийшлось витратити час щоб зрозуміти де ти дурень
Це тебе зробило розумнішим в економічних питаннях
Де моя пляшка кока-коли ?
Я ж витратив на твою освіту час
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:46
tester7336 написав:
цитаті чітко написано що в період дії воєнного стану.
І що ? ти хотів 15 млн отримати стрибнувши під поїзд?
маєш право , Україна від цього не втратить , а тобі прийдеться постаратись знайти страхову яка твоє життя в таку суму оцінить в мирний час.
Я тут при чому?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:51
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
так де твоя - аксіома?
Додай ще Пенсійний Фонд - і отримаєш аксіому.
ПС
не нервуйся, бо луснеш від злості на себе що був прогульщиком і не вивчив в школі елементарні речі
може ще й скарби полуботка додамо?
ти вже не знаєш як викрутитися щоб прикрити свою дурню.
по тобі шнобєлєвка плаче - пенсійний фонд входить в бюджет країни.
ти можеш додавати все що хочеш
Я в Бюджет враховую тільки ті суми які йдуть туди у вигляді податків і ОБОВЯЗКОВИХ платежів
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:53
tester7336 написав:
де в законі написано що всім?
Дебілам закон не писаний
Якщо вони пробують нафантазувати що слово ВСІМ в обговоренні про 15 млн стосується не тих хто загинув нас захищаючи у війні а якихось інших
То хто дятел?
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Додано: Нед 02 лют, 2025 23:58
budivelnik написав: detroytred написав:
Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону?
ти здурі подумав що розбираєшся в економіці і розповсюдив ДУРНИЦЮ(економічну)
Хто в цьому винуватий - Шольц чи журналіст чи перекладач - не важливо
Ти виявився кінцевим дурнем в тому ланцюжку і твої дії могли привести до того що кількість економічних дурнів на сторінках економічного форуму - могла б збільшитись
Я це пресік і тобі прийшлось витратити час щоб зрозуміти де ти дурень
Це тебе зробило розумнішим в економічних питаннях
Де моя пляшка кока-коли ?
Я ж витратив на твою освіту час
Ти знов будуєш на вигадках - брехні.
Я не стверджував, що розбираюсь в економіці.
Я підкреслював ТОБІ, саме тобі, що моїх знань цілком достатньо, щоб побачити твої елементарні помилки стосовно економіки, твою відсеб'ятину, яка заперечується азами підручника (як ото твоє: ввп - сума цін!!! товарів) або визнаними фахівцями економіки та реформування ринку країн.
Не будуй на брехні.
Так і зараз моїх невеличких знань (на фахівця економіки я ніколи не претендував. Зате і принципи основні, які цікавили мене засвоїв) ЦІЛКОМ вистачає, щоб знайти і макнути тебе в твої примітивні намагання спростувати процитованого мною Шольца.
На жаль, твого базвальства з нахальством вистачає, щоб забовтувати твоє небажання відіслати еквівалент ящика кон'яку в ПВ.
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detroytred
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:00
detroytred написав:
Я не стверджував, що розбираюсь в економіці.
Ти стверджував що читав Бальцеровича а Бальцерович описував економіку крізь призму Державного Бюджету- тобто макро рівень
І звинувачував мене що мої знання на мікрорівні не дають мені право виправляти тебе на макро бо ти читав....
хлопчику в брудних і коротких штанцях
а спробуйно подумати своїм куцим мозком
навіщо було написано сума цін*кількість товарів....
Так формула виглядає кострубато, але ж ти примітив і подумав що я плюсую ціни-так?
а я плюсував загальну суму вартості товарів
треба було додати ще слово послуг....
Той хто хотів би в цьому розібратись - той би виправив або привів свою формулу..
Але ж ти .ізна повна
своїх формул в тебе немає, от і прикриваєшся копіпастом чужого
Ще раз
Ти дійсно ВІРИВ що 5% від ВВП можуть становити 46% від БЮДЖЕТУ ?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 03 лют, 2025 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:08
В понедельник после обеда у нас завязалась очень интересная игра в индейцев. Игроки были разделены на 2 партии — "апахов" и "команчей". Команчи жили в землянке на очень интересном месте, которая считалась неприступной, потому что перед ней был ров, который неприятели проходили с трудом. У апахов крепость была на горе напротив и тоже очень интересная. Партии не были равны между собой. На апаховой стороне войска было больше. Началась война без переговоров и недружно: начальства не слушались, шли, кто куда хотел. Без всяких известий апахи подошли ко рву команчей и стали пускать в них стрелы. Команчи не стерпели такой обиды и без начальников бросились на врагов. Завязалась битва. Кололи пиками и стреляли из луков, но вдруг знаменитый воин команчей (у него не было еще прозвища, и я не напишу, кто он) поднял над всеми знамя апахов, т.е. врагов. Тогда... тогда мертвые воскресли и бросились отнимать свое знамя. Их знаменитый вождь Белый Волк, который был убит, воскрес и бросился к своему знамени. И тогда никакие копья и никакие стрелы не могли уложить его, и команчи должны были отдать знамя апахам и принять перемирие для более правильной борьбы. Начались переговоры. У команчей был выбран вождь и назван Красный Лев. Пришел Белый Волк для переговоров, его отпустили с почетом. Команчи начали запасаться оружием.
Вдруг ко рву подошли апахи. И увидел это Красный Лев и приказал прогнать эту горсть людей. Его помощник с немногими воинами бросился на апахов. После недолгой борьбы апахи ослабли и хотели бежать, как вдруг на помощь поспел Белый Волк и погнал команчей. Тогда Красный Лев с остальными воинами бросился на отряд Белого Волка. Сам Белый Волк столкнулся с Красным Львом, и у них завязалась борьба. Неизвестно, кому было бы быть побежденным, если бы к Белому Волку не подоспели три воина и не нанесли бы Красному Льву три раны. Красный Лев упал. Команчи пустились бежать, увидя раненого вождя. Но вдруг произошло то, чего должно было ожидать: один из апахов нанес своим оружием рану команчу, как и следует; была посажена над самым глазом здоровая царапина, и опять мертвые воины воскресли и подбежали к раненому, который сидел на своей границе и горько плакал. Война должна была остановиться, и обе стороны разошлись, не победив никто никого. Напрасно вожди той и другой стороны пытались восстановить правильную войну, убрать раненого и продолжать бороться: воины сидели враг с врагом и мирно уговаривали раненого.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:14
budivelnik написав: detroytred написав:
Я не стверджував, що розбираюсь в економіці.
Ти стверджував що читав Бальцеровича а Бальцерович описував економіку крізь призму Державного Бюджету- тобто макро рівень
І звинувачував мене що мої знання на мікрорівні не дають мені право виправляти тебе на макро бо ти читав....
хлопчику в брудних і коротких штанцях
а спробуйно подумати своїм куцим мозком
навіщо було написано сума цін*кількість товарів....
Так формула виглядає кострубато, але ж ти примітив і подумав що я плюсую ціни-так?
а я плюсував загальну суму вартості товарів
треба було додати ще слово послуг....
Той хто хотів би в цьому розібратись - той би виправив або привів свою формулу..
Але ж ти .ізна повна
своїх формул в тебе немає, от і прикриваєшся копіпастом чужого
Ще раз
Ти дійсно ВІРИВ що 5% від ВВП можуть становити 46% від БЮДЖЕТУ ?
В Сомалі може і так
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