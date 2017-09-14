detroytred написав:Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону?
ти здурі подумав що розбираєшся в економіці і розповсюдив ДУРНИЦЮ(економічну) Хто в цьому винуватий - Шольц чи журналіст чи перекладач - не важливо Ти виявився кінцевим дурнем в тому ланцюжку і твої дії могли привести до того що кількість економічних дурнів на сторінках економічного форуму - могла б збільшитись Я це пресік і тобі прийшлось витратити час щоб зрозуміти де ти дурень Це тебе зробило розумнішим в економічних питаннях Де моя пляшка кока-коли ? Я ж витратив на твою освіту час
detroytred написав:Я що дав окремо про 5% про кожну другу гривню чи все ж таки ці цифри були зв'язані з Шольцем та його кожна друга гривня на оборону?
ти здурі подумав що розбираєшся в економіці і розповсюдив ДУРНИЦЮ(економічну) Хто в цьому винуватий - Шольц чи журналіст чи перекладач - не важливо Ти виявився кінцевим дурнем в тому ланцюжку і твої дії могли привести до того що кількість економічних дурнів на сторінках економічного форуму - могла б збільшитись Я це пресік і тобі прийшлось витратити час щоб зрозуміти де ти дурень Це тебе зробило розумнішим в економічних питаннях Де моя пляшка кока-коли ? Я ж витратив на твою освіту час
Ти знов будуєш на вигадках - брехні. Я не стверджував, що розбираюсь в економіці. Я підкреслював ТОБІ, саме тобі, що моїх знань цілком достатньо, щоб побачити твої елементарні помилки стосовно економіки, твою відсеб'ятину, яка заперечується азами підручника (як ото твоє: ввп - сума цін!!! товарів) або визнаними фахівцями економіки та реформування ринку країн. Не будуй на брехні.
Так і зараз моїх невеличких знань (на фахівця економіки я ніколи не претендував. Зате і принципи основні, які цікавили мене засвоїв) ЦІЛКОМ вистачає, щоб знайти і макнути тебе в твої примітивні намагання спростувати процитованого мною Шольца. На жаль, твого базвальства з нахальством вистачає, щоб забовтувати твоє небажання відіслати еквівалент ящика кон'яку в ПВ.
detroytred написав:Я не стверджував, що розбираюсь в економіці.
Ти стверджував що читав Бальцеровича а Бальцерович описував економіку крізь призму Державного Бюджету- тобто макро рівень І звинувачував мене що мої знання на мікрорівні не дають мені право виправляти тебе на макро бо ти читав.... хлопчику в брудних і коротких штанцях а спробуйно подумати своїм куцим мозком навіщо було написано сума цін*кількість товарів.... Так формула виглядає кострубато, але ж ти примітив і подумав що я плюсую ціни-так? а я плюсував загальну суму вартості товарів треба було додати ще слово послуг....
Той хто хотів би в цьому розібратись - той би виправив або привів свою формулу.. Але ж ти .ізна повна своїх формул в тебе немає, от і прикриваєшся копіпастом чужого
Ще раз Ти дійсно ВІРИВ що 5% від ВВП можуть становити 46% від БЮДЖЕТУ ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 лют, 2025 00:05, всього редагувалось 1 раз.
В понедельник после обеда у нас завязалась очень интересная игра в индейцев. Игроки были разделены на 2 партии — "апахов" и "команчей". Команчи жили в землянке на очень интересном месте, которая считалась неприступной, потому что перед ней был ров, который неприятели проходили с трудом. У апахов крепость была на горе напротив и тоже очень интересная. Партии не были равны между собой. На апаховой стороне войска было больше. Началась война без переговоров и недружно: начальства не слушались, шли, кто куда хотел. Без всяких известий апахи подошли ко рву команчей и стали пускать в них стрелы. Команчи не стерпели такой обиды и без начальников бросились на врагов. Завязалась битва. Кололи пиками и стреляли из луков, но вдруг знаменитый воин команчей (у него не было еще прозвища, и я не напишу, кто он) поднял над всеми знамя апахов, т.е. врагов. Тогда... тогда мертвые воскресли и бросились отнимать свое знамя. Их знаменитый вождь Белый Волк, который был убит, воскрес и бросился к своему знамени. И тогда никакие копья и никакие стрелы не могли уложить его, и команчи должны были отдать знамя апахам и принять перемирие для более правильной борьбы. Начались переговоры. У команчей был выбран вождь и назван Красный Лев. Пришел Белый Волк для переговоров, его отпустили с почетом. Команчи начали запасаться оружием.
Вдруг ко рву подошли апахи. И увидел это Красный Лев и приказал прогнать эту горсть людей. Его помощник с немногими воинами бросился на апахов. После недолгой борьбы апахи ослабли и хотели бежать, как вдруг на помощь поспел Белый Волк и погнал команчей. Тогда Красный Лев с остальными воинами бросился на отряд Белого Волка. Сам Белый Волк столкнулся с Красным Львом, и у них завязалась борьба. Неизвестно, кому было бы быть побежденным, если бы к Белому Волку не подоспели три воина и не нанесли бы Красному Льву три раны. Красный Лев упал. Команчи пустились бежать, увидя раненого вождя. Но вдруг произошло то, чего должно было ожидать: один из апахов нанес своим оружием рану команчу, как и следует; была посажена над самым глазом здоровая царапина, и опять мертвые воины воскресли и подбежали к раненому, который сидел на своей границе и горько плакал. Война должна была остановиться, и обе стороны разошлись, не победив никто никого. Напрасно вожди той и другой стороны пытались восстановить правильную войну, убрать раненого и продолжать бороться: воины сидели враг с врагом и мирно уговаривали раненого.
detroytred написав:Я не стверджував, що розбираюсь в економіці.
Ти стверджував що читав Бальцеровича а Бальцерович описував економіку крізь призму Державного Бюджету- тобто макро рівень І звинувачував мене що мої знання на мікрорівні не дають мені право виправляти тебе на макро бо ти читав.... хлопчику в брудних і коротких штанцях а спробуйно подумати своїм куцим мозком навіщо було написано сума цін*кількість товарів.... Так формула виглядає кострубато, але ж ти примітив і подумав що я плюсую ціни-так? а я плюсував загальну суму вартості товарів треба було додати ще слово послуг....
Той хто хотів би в цьому розібратись - той би виправив або привів свою формулу.. Але ж ти .ізна повна своїх формул в тебе немає, от і прикриваєшся копіпастом чужого
Ще раз Ти дійсно ВІРИВ що 5% від ВВП можуть становити 46% від БЮДЖЕТУ ?
shapo написав:Вы всегда так с апломбом утверждаете то,о чем понятия не имеете? Шахеды которыми бомбят Украину третий год не в Иране делают? А баллистические ракеты которыми хуситы и Хезболла бомбят Израиль тоже из Раши?
Ну так а ви думаєте звідки це все? В основному технології. Чи ви вважаєте нарід у капцях це все сам спроєктував?
А вы думаете, что "нарід не у капцях" только в РФ? Хотя тут часто пишут, что в РФ "нарід у лаптях" и создать что-нибудь они не способны. А в Иране только "нарід у капцях"? Нет толковых учёных и инженеров? Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
Серйозно? Дивлюсь це не Трамп, а Рембо. Та їх загинуло в Україні декілька десятків тисяч після розбірок Трампа. Плюс вони ж контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри. Потім це золото продають на біржах, гроші далі на розвиток пускають.
Вообще-то, речь шла именно о Сирии и благодаря кому держался Асад. С вагнеровцами в Сирии разобрались именно американцы. И насчёт того. что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри" сильно спорить не буду, не разбирался, но, думаю, это сильное преувеличение. И опять же сильное преувеличение силы и влияния РФ в мире. Что противоречит совершенно справедливым утверждениям о малой доле РФ в мировой экономике - около 3,5% по ВВП (ППС), хотя это 4-е место в мире. По номинальному ВВП - на 8-ом месте. Правда здесь - https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/gdp_share/ - она йже на 11-ом месте с долей в мировой экономике 1,93%.