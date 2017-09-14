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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12358123591236012361

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 01:16

ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:15

  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. :lol:
В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину.
Або придністровя.
Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись.
В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 04:36

  flyman написав:
  shapo написав:С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев

З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.

Я даже догадываюсь о том герое(-йше, вона за общую баню с мужским составом) шо раздамбила з гвертольёта превосходящие по гендеру силы пригожинского противника.
барабашов
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