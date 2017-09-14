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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 01:16
ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".
Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 03:15
Господар Вельзевула написав:ЛАД
прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".
Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори.
В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину.
Або придністровя.
Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись.
В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 04:36
flyman написав: shapo написав:
С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев
З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.
Я даже догадываюсь о том герое(-йше, вона за общую баню с мужским составом) шо раздамбила з гвертольёта превосходящие по гендеру силы пригожинского противника.
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