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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12358123591236012361

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 01:16

ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:15

  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. :lol:
В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину.
Або придністровя.
Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись.
В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 04:36

  flyman написав:
  shapo написав:С россиянами ,вернее вагнеровцами,разобрался ещё Трамп в первую каденцию.
А те что были на базах в Тартусе и Хмеймим не могли оказать сопротивления подготовленным турками повстанцам среди которых много всяких,от ИГИЛ до бывших алькаедовцев

З вагнеровцями розібралося ЗСУ під Бахмутом. Нема чого Трампу приписувати.

Я даже догадываюсь о том герое(-йше, вона за общую баню с мужским составом) шо раздамбила з гвертольёта превосходящие по гендеру силы пригожинского противника.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 06:16

  Wirująświatła написав:Зображення

Хорошо в Хартуме кормят
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 07:02

  ЛАД написав:Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.

Спершу вони допомогли Ірану, а зараз користуються. Шо неясно?
И насчёт того. что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри" сильно спорить не буду, не разбирался, но, думаю, это сильное преувеличение. И опять же сильное преувеличение силы и влияния РФ в мире.


The Wagner Group, a private military company linked to the Russian state, has reportedly generated over $2.5bn through illicit gold mining operations since the invasion of Ukraine, according to a World Gold Council (WGC) report.

The ‘Silence is Golden’ report, published on November 18, states that these billions have been directed to the Russian military, funding the country’s invasion of Ukraine, and highlighting the connection between the illegal gold trade and global security threats.

https://www.intellinews.com/russia-fund ... rt-353990/
Але звісно для вас 2.5 мільярди доларів то не гроші.
Water
 
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