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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1235912360123611236212363>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:15

  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. :lol:
В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину.
Або придністровя.
Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись.
В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 07:02

  ЛАД написав:Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.

Спершу вони допомогли Ірану, а зараз користуються. Шо неясно?
И насчёт того. что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри" сильно спорить не буду, не разбирался, но, думаю, это сильное преувеличение. И опять же сильное преувеличение силы и влияния РФ в мире.


The Wagner Group, a private military company linked to the Russian state, has reportedly generated over $2.5bn through illicit gold mining operations since the invasion of Ukraine, according to a World Gold Council (WGC) report.

The ‘Silence is Golden’ report, published on November 18, states that these billions have been directed to the Russian military, funding the country’s invasion of Ukraine, and highlighting the connection between the illegal gold trade and global security threats.

https://www.intellinews.com/russia-fund ... rt-353990/
Але звісно для вас 2.5 мільярди доларів то не гроші.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 09:36

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. :lol:
В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину.
Або придністровя.
Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись.
В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.

це тільки "вітягне кінець покращення перпозицій", але голобально нічого не змінить
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 09:41

  fler написав:
  Успіх написав:З пісні слів не викинеш© :arrow:
  fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.


Цю пісню привезла наша делегація з Вашингтону ще в січні. Ми всі хочемо миру як найшвидше (і так, я мрію про кордони 91, бо мені боляче за наших людей в окупації. Хто сказав, що мріяти не можна? Мрії часто збуваються, до речі). Поки що ситуація така. Хз як далі піде.

ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?

Не знаю откуда у вас сплетни из ВР, надеюсь, вы их придумали, потому что, без обид, но то, что всех грантоедов и дармоедов обрезали это прекрасно.
Это то, о чём я совсем недавно писал.
Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм.
США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета.
А вот скоро мы увидим посадки ваших друзей.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:35

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав: Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее.

А як ви вважаєте, чи є звязок між ефективністю мобілізації і корупцією?
На этот вопрос, в частности, я вам сегодня уже ответил.

Ой, забув, гундосий же пирішив корупцію в ТЦК своїм вольовим рішенням про звільнення всіх воєнкомів.
Опускаетесь ниже плинтуса.
У вас уже буллинг за физические недостатки.

Не треба перекручувати. Ок, буду називати верховним главноєбланствующим, якщо для вас так комфортніше.
Але ви не відповіли:
1) ЯК НА ВАШУ ДУМКУ КОРУПЦІЯ В ТЦК ВПЛИВАЄ НА МОБІЛІЗАЦІЮ?
2) ЩО ЗРОБИВ ВЕРХОВНИЙ ГЛАВНОЄБЛАНСТВУЮЩИЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОРУПЦІЇ В ТЦК?
3) ЧОМУ ВИ МОВЧАЛИ, КОЛИ 3 РОКИ ТОМУ ОСТАТОЧНО КАСТРУВАЛИ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ВОЄННОЮ НЕОБХІДНІСТЮ?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:42

  ЛАД написав:Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.

Смотря в каком маштабе, как гео-политический полюс мировой политики - мало что могут. Как локальный агрессор, который хочет захватить Украину, может гараздо больше Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/yL7dKBPCJOM?si=HKDK_AsgNS2aG4Ho
вже ТЦКшники вимагають права стріляти на другому фронті....
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:вже ТЦКшники вимагають права стріляти на другому фронті....

Ну будьмо відвертими, кілька вибухів під ТЦК - це явно ФСБ.
Вбивство ТЦКашника з рушниці - кримінал.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:04

  Дюрі-бачі написав:https://youtu.be/yL7dKBPCJOM?si=HKDK_AsgNS2aG4Ho
вже ТЦКшники вимагають права стріляти на другому фронті....

Шутки - шутками, но что-то я подозреваю, что Переговорные Позиции это не сильно Покращит...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:04

  Дюрі-бачі написав:https://youtu.be/yL7dKBPCJOM?si=HKDK_AsgNS2aG4Ho
вже ТЦКшники вимагають права стріляти на другому фронті....

Не ТЦКашники, а один конкретный фрик.
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