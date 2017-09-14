Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов. Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях" Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".
Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти. Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину. Або придністровя. Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись. В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
ЛАД написав:Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.
Спершу вони допомогли Ірану, а зараз користуються. Шо неясно?
И насчёт того. что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри" сильно спорить не буду, не разбирался, но, думаю, это сильное преувеличение. И опять же сильное преувеличение силы и влияния РФ в мире.
The Wagner Group, a private military company linked to the Russian state, has reportedly generated over $2.5bn through illicit gold mining operations since the invasion of Ukraine, according to a World Gold Council (WGC) report.
The ‘Silence is Golden’ report, published on November 18, states that these billions have been directed to the Russian military, funding the country’s invasion of Ukraine, and highlighting the connection between the illegal gold trade and global security threats.
Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов. Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях" Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".
Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти. Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
не порішають, трамп сказав що зеленський за переговори. В нашої влади зараз єдиний спосіб не переговорюватись- сконцентрувати резерви і вдарити кудись на брянщину. Або придністровя. Або хоть трохи замішати сюди когось з європи щоб при переговорах враховувались інтереси умовної "франції" і переговори затянулись. В штатів інтересу в україні нема, ми для них предмет торгу а не ціль.
це тільки "вітягне кінець покращення перпозицій", але голобально нічого не змінить
fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
Цю пісню привезла наша делегація з Вашингтону ще в січні. Ми всі хочемо миру як найшвидше (і так, я мрію про кордони 91, бо мені боляче за наших людей в окупації. Хто сказав, що мріяти не можна? Мрії часто збуваються, до речі). Поки що ситуація така. Хз як далі піде.
ПС. Раджу тобі замислитись і покаятись, поки не пізно. Розумію, що мислити тобі нема чим, але напруж хоча б ту єдину "ізвіліну". Вже довгий час ти майже в кожному пості пишеш мені тут свої огидні образи і при цьому в тебе дуже хвора дружина. Чи до тебе не доходить, що твоє лайно на адресу чужої жінки летить бумерангом на твою?
Не знаю откуда у вас сплетни из ВР, надеюсь, вы их придумали, потому что, без обид, но то, что всех грантоедов и дармоедов обрезали это прекрасно. Это то, о чём я совсем недавно писал. Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм. США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета. А вот скоро мы увидим посадки ваших друзей.
ЛАД написав: Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее.
А як ви вважаєте, чи є звязок між ефективністю мобілізації і корупцією?
На этот вопрос, в частности, я вам сегодня уже ответил.
Ой, забув, гундосий же пирішив корупцію в ТЦК своїм вольовим рішенням про звільнення всіх воєнкомів.
Опускаетесь ниже плинтуса. У вас уже буллинг за физические недостатки.
Не треба перекручувати. Ок, буду називати верховним главноєбланствующим, якщо для вас так комфортніше. Але ви не відповіли: 1) ЯК НА ВАШУ ДУМКУ КОРУПЦІЯ В ТЦК ВПЛИВАЄ НА МОБІЛІЗАЦІЮ? 2) ЩО ЗРОБИВ ВЕРХОВНИЙ ГЛАВНОЄБЛАНСТВУЮЩИЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОРУПЦІЇ В ТЦК? 3) ЧОМУ ВИ МОВЧАЛИ, КОЛИ 3 РОКИ ТОМУ ОСТАТОЧНО КАСТРУВАЛИ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ ПРИКРИВАЮЧИСЬ ВОЄННОЮ НЕОБХІДНІСТЮ?