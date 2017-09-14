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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:09
sashaqbl вы такой интересный... постом выше пишете про коррупцию в тцк, но взрывы это фсб. Всьо чотко кто проститутка, кто наркоман. Может и коррупция это фсб? Про рязанский сахар слышали? Что военные сами устроили эти взрывы, чтобы получить ещё большие полномочия не допускаете? Например, проводить обыски и задержания без ментов. Там и наркоту начнут подбрасывать или визитки путина. Всё идёт к грабежу военными гражданских. Потому что средств на дополнительную мотивацию в бюджете нет. А коррупционных денег на всех не хватает. 2й фронт вооруженных людей против безоружных. Проходили в 1917. Потом герои революционеры сгнили в сталинских лагерях и тюрьмах. Власть сама создаёт этот беспредел чтобы появился запрос на "сильную руку" и к власти пришёл диктатор.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 03 лют, 2025 11:16, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 03 лют, 2025 11:20
sergey_sryvkin
Что воук, обосрался, не вышло по-вашему?
Трамп разогнал вашу шоблу ?
политиинформацию мне читал что Трампа посадят, как своей донецкой соседской алкашне что нефть вот-вот упадет и рашке трындец )))
вы ,срывкины, - знайте свое место
это ты, озабоченный, у себя на донецке мог героически десятилетиями с ватой в интернете бороться изображая незламного бандеровца
а тут ты ссыкун кац-ухилянт, и будешь ты нищим беженцем до конца дней своих
больше подачек за счет трудящихся США не будет
по одежке, воук, протянешь ножки
не посрываешься уже
Додано: Пон 03 лют, 2025 11:37
Додано: Пон 03 лют, 2025 11:39
Додано: Пон 03 лют, 2025 11:46
потрібен хтось один від ЄС і навряд це може бути Польща
Кумедно було б - Китай, США і Польща
Додано: Пон 03 лют, 2025 12:03
А что тут комментировать?
Какие-то переговоры идут давно. С приходом Трампа они активизировались.
Выборы, в принципе, нужны. Зачем они нужны Келлогу, не очень понимаю. Объяснений может быть много. Начиная от примитивного словоблудия типа мы за демократию. Мог бы подумать, что они хотят правителей, более мягких по отношению к России, но не верю, что сегодняшние выборы могут привести к такому результату. Любая сегодняшняя выбранная власть будет антироссийской. За какое-нибудь ОПЗЖ большинство сегодня не проголосует.
Заявление Зеленского с вашего разрешения комментировать не буду. Хотя бы потому, что я его заявления в последнее время не слушаю. Нет смысла. Украина сегодня, по-моему, полностью утратила субъектность. Наше мнение вежливо выслушивают, но и только. Нам оставили только право воевать. "плохо будет ВСЕМ" вполне в духе высказываний, что мы "защищаем Запад" и его "демократические ценности" и "мировой порядок". Но поддерживают это поляки, прибалты, может, чехи. Остальные не очень.
В дипломатическое противостояние с Америкой не верю - у нас для этого нет никаких ресурсов. Если Европа возьмёт на себя расходы на нашу войну, мы можем вежливо (или не очень) критиковать позицию Америки, но это ничего не изменит. Хотя я не думаю, что Европа сможет полностью заменить США. Так что, надеюсь, США не откажутся от военной поддержки пока не будет какой-то ясности с переговорами.
"порешают, как это принято среди уважаемых людей" - думаю, да. Наши интересы в какой-то мере учтут, но постольку, поскольку они не будут мешать интересам более весомых игроков. А у Зеленского, надеюсь, хватит ума не бить горшки. Хотя это особо не влияет.
К чему может привести "военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой", думаю, и так ясно. Ещё раз, я сильно сомневаюсь, что Европа захочет/сможет полностью заменить США. Отказ Америки от военной поддержки Украины сильно ухудшит наше положение.
Но в общем, всё это словоблудие, варианты. Что думает/планирует Трамп, он пока что и сам окончательно не решил. Тем более, не знаю я.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лют, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2025 12:04
Проблема в тому, що ті хто відправили Януковича з беркутом в Ростов - зараз здебільше на фронті.
А ті що лишилися - тільки тявкати з підтишка здатні.
Додано: Пон 03 лют, 2025 12:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не знаю що там в ТЦК, знаю тільки, що коли в народу є настрій то достатньо маленької іскри, щоб розпалити гнів. А коли настрою нема, то треба дуже багато грошей заливати щоб щось вийшло...
без України - це буде катастрофа.
Додано: Пон 03 лют, 2025 12:13
А что тут произошло вчера вечером?
Ругань budivelnik"а с detroytred"ом уже привычно и понятно. Правда, их за эту ругань давно не банили.
А за что бессрочно забанили tester7336? Он, вроде, не отличался особо "контрреволюционными" выступлениями.
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