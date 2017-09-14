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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12360123611236212363>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:09

sashaqbl вы такой интересный... постом выше пишете про коррупцию в тцк, но взрывы это фсб. Всьо чотко кто проститутка, кто наркоман. Может и коррупция это фсб? Про рязанский сахар слышали? Что военные сами устроили эти взрывы, чтобы получить ещё большие полномочия не допускаете? Например, проводить обыски и задержания без ментов. Там и наркоту начнут подбрасывать или визитки путина. Всё идёт к грабежу военными гражданских. Потому что средств на дополнительную мотивацию в бюджете нет. А коррупционных денег на всех не хватает. 2й фронт вооруженных людей против безоружных. Проходили в 1917. Потом герои революционеры сгнили в сталинских лагерях и тюрьмах. Власть сама создаёт этот беспредел чтобы появился запрос на "сильную руку" и к власти пришёл диктатор.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 03 лют, 2025 11:16, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:09

sashaqbl
Уже писал - на посты с такими эпитетами отвечать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:20

sergey_sryvkin

Что воук, обосрался, не вышло по-вашему?
Трамп разогнал вашу шоблу ?
политиинформацию мне читал что Трампа посадят, как своей донецкой соседской алкашне что нефть вот-вот упадет и рашке трындец )))
вы ,срывкины, - знайте свое место
это ты, озабоченный, у себя на донецке мог героически десятилетиями с ватой в интернете бороться изображая незламного бандеровца
а тут ты ссыкун кац-ухилянт, и будешь ты нищим беженцем до конца дней своих
больше подачек за счет трудящихся США не будет
по одежке, воук, протянешь ножки
не посрываешься уже
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:37

  ЛАД написав:sashaqbl
Уже писал - на посты с такими эпитетами отвечать не буду.

Ну та, як нема що відповісти по суті - то переходим на те, що питання було задано неправильними словами.
Зручна тактика.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:39

🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».

Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ

https://hromadske.ua/svit/238988-iakshc ... y-tam-duda
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:46

  Xenon написав:
🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».

Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ

https://hromadske.ua/svit/238988-iakshc ... y-tam-duda



потрібен хтось один від ЄС і навряд це може бути Польща
Кумедно було б - Китай, США і Польща :D
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:03

  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

А что тут комментировать?
Какие-то переговоры идут давно. С приходом Трампа они активизировались.
Выборы, в принципе, нужны. Зачем они нужны Келлогу, не очень понимаю. Объяснений может быть много. Начиная от примитивного словоблудия типа мы за демократию. Мог бы подумать, что они хотят правителей, более мягких по отношению к России, но не верю, что сегодняшние выборы могут привести к такому результату. Любая сегодняшняя выбранная власть будет антироссийской. За какое-нибудь ОПЗЖ большинство сегодня не проголосует.
Заявление Зеленского с вашего разрешения комментировать не буду. Хотя бы потому, что я его заявления в последнее время не слушаю. Нет смысла. Украина сегодня, по-моему, полностью утратила субъектность. Наше мнение вежливо выслушивают, но и только. Нам оставили только право воевать. "плохо будет ВСЕМ" вполне в духе высказываний, что мы "защищаем Запад" и его "демократические ценности" и "мировой порядок". Но поддерживают это поляки, прибалты, может, чехи. Остальные не очень.
В дипломатическое противостояние с Америкой не верю - у нас для этого нет никаких ресурсов. Если Европа возьмёт на себя расходы на нашу войну, мы можем вежливо (или не очень) критиковать позицию Америки, но это ничего не изменит. Хотя я не думаю, что Европа сможет полностью заменить США. Так что, надеюсь, США не откажутся от военной поддержки пока не будет какой-то ясности с переговорами.
"порешают, как это принято среди уважаемых людей" - думаю, да. Наши интересы в какой-то мере учтут, но постольку, поскольку они не будут мешать интересам более весомых игроков. А у Зеленского, надеюсь, хватит ума не бить горшки. Хотя это особо не влияет.
К чему может привести "военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой", думаю, и так ясно. Ещё раз, я сильно сомневаюсь, что Европа захочет/сможет полностью заменить США. Отказ Америки от военной поддержки Украины сильно ухудшит наше положение.
Но в общем, всё это словоблудие, варианты. Что думает/планирует Трамп, он пока что и сам окончательно не решил. Тем более, не знаю я. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лют, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:04

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Letusrock написав:нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають

другий фронт, це ж такий подарунок оркам

Та не, оно просто уже подзабыло где янукович с Беркутом

Проблема в тому, що ті хто відправили Януковича з беркутом в Ростов - зараз здебільше на фронті.
А ті що лишилися - тільки тявкати з підтишка здатні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:постом выше пишете про коррупцию в тцк, но взрывы это фсб.

Не знаю що там в ТЦК, знаю тільки, що коли в народу є настрій то достатньо маленької іскри, щоб розпалити гнів. А коли настрою нема, то треба дуже багато грошей заливати щоб щось вийшло...
  fox767676 написав:Кумедно було б - Китай, США і Польща
без України - це буде катастрофа.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:13

А что тут произошло вчера вечером?
Ругань budivelnik"а с detroytred"ом уже привычно и понятно. Правда, их за эту ругань давно не банили.
А за что бессрочно забанили tester7336? Он, вроде, не отличался особо "контрреволюционными" выступлениями.
ЛАД
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