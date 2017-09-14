Додано: Пон 03 лют, 2025 12:03

Господар Вельзевула написав: ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.

Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"

Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов

Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".



Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.

Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?

И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?

Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.

Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой. прокомментируйте плиз несколько моментов.Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"Заявление Келлога о необходимости демократичных выборовЗаявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

А что тут комментировать?Какие-то переговоры идут давно. С приходом Трампа они активизировались.Выборы, в принципе, нужны. Зачем они нужны Келлогу, не очень понимаю. Объяснений может быть много. Начиная от примитивного словоблудия типа мы за демократию. Мог бы подумать, что они хотят правителей, более мягких по отношению к России, но не верю, что сегодняшние выборы могут привести к такому результату. Любая сегодняшняя выбранная власть будет антироссийской. За какое-нибудь ОПЗЖ большинство сегодня не проголосует.Заявление Зеленского с вашего разрешения комментировать не буду. Хотя бы потому, что я его заявления в последнее время не слушаю. Нет смысла. Украина сегодня, по-моему, полностью утратила субъектность. Наше мнение вежливо выслушивают, но и только. Нам оставили только право воевать. "плохо будет ВСЕМ" вполне в духе высказываний, что мы "защищаем Запад" и его "демократические ценности" и "мировой порядок". Но поддерживают это поляки, прибалты, может, чехи. Остальные не очень.В дипломатическое противостояние с Америкой не верю - у нас для этого нет никаких ресурсов. Если Европа возьмёт на себя расходы на нашу войну, мы можем вежливо (или не очень) критиковать позицию Америки, но это ничего не изменит. Хотя я не думаю, что Европа сможет полностью заменить США. Так что, надеюсь, США не откажутся от военной поддержки пока не будет какой-то ясности с переговорами."порешают, как это принято среди уважаемых людей" - думаю, да. Наши интересы в какой-то мере учтут, но постольку, поскольку они не будут мешать интересам более весомых игроков. А у Зеленского, надеюсь, хватит ума не бить горшки. Хотя это особо не влияет.К чему может привести "военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой", думаю, и так ясно. Ещё раз, я сильно сомневаюсь, что Европа захочет/сможет полностью заменить США. Отказ Америки от военной поддержки Украины сильно ухудшит наше положение.Но в общем, всё это словоблудие, варианты. Что думает/планирует Трамп, он пока что и сам окончательно не решил. Тем более, не знаю я.