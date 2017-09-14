The Financial Times: Окончание конфликта на Украине может спровоцировать трансграничную преступность, предупреждает президент Польши



▪️Окончание боевых действий может привести к всплеску международной организованной преступности, предупредил президент Польши, заявив, что Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности.



▪️В интервью Financial Times Анджей Дуда выразил опасение, что после прекращения конфликта преступность перекинется из Украины через границу в Польшу и затронет также Западную Европу и США.



▪️Он сравнил ситуацию с Россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно распространялись бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.



▪️«Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал президент Польши.



▪️Дуда заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой необходимо оказать Украине поддержку в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны».



▪️«Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. У многих из тех, кто воюет с Россией, будут проблемы с психикой», — сказал он.



▪️Многие из них будут страдать от посттравматического синдрома, добавил он, и вернутся в «свои деревни, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив».



▪️Дуда поддержал скептическое отношение премьер-министра Польши Дональда Туска к отправке войск на Украину в составе западных сил, развернутых для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.



▪️По его словам, Польша «постоянно помогает» Украине, поставляя оружие, а также выступая в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. В то же время «мы наиболее подвержены потенциальным российским атакам», добавил Дуда.



▪️«Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска», — считает президент Польши.



▪️По его словам, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, «в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша».



▪️«Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают»,



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