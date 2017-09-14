andrijk777 написав:Раніш взагалі була проблема двох Україн - Західної(про-європейської) і Східної(про-російської). І вся політична боротьба точилась навколо цього. Прям зека вибрали, головне СВОГО! Ось вибрали по-російських президентів - тепер ці території під РФ, добились таки свого.
ви вроді молодий а ведетесь на старі розводи... всі ті презеденти однакові. І яник і ющенко і медведчук і юля і порох кормились з рук кучми. Порох був одним з засновників партії регіонів. А медведчук даж колись грів під крильцем першого презедента україни л. Кравчука. Яник теж хотів в європу. А головний спонсор пр і не тільки активно інвестує зараз в європейську економіку.
У вас типова позиція типового українця. Якщо вам усі президенти погані то напевно проблема у вас. Якщо вам усі жінки погані, то напевно проблема у вас а не в жінках. У нас вибори президента достатньо чесні і вільні. Мені цілком підходять президенти яких я обирав - Ющенко і Порошенко. І не підходять президент проти яких я голосував - Кучма(зробив в Україні олігархію), Яник(перша війна з РФ), Зе(друга війна з РФ).
🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».
Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ
The Financial Times: Окончание конфликта на Украине может спровоцировать трансграничную преступность, предупреждает президент Польши
▪️Окончание боевых действий может привести к всплеску международной организованной преступности, предупредил президент Польши, заявив, что Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности.
▪️В интервью Financial Times Анджей Дуда выразил опасение, что после прекращения конфликта преступность перекинется из Украины через границу в Польшу и затронет также Западную Европу и США.
▪️Он сравнил ситуацию с Россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно распространялись бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.
▪️«Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал президент Польши.
▪️Дуда заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой необходимо оказать Украине поддержку в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны».
▪️«Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. У многих из тех, кто воюет с Россией, будут проблемы с психикой», — сказал он.
▪️Многие из них будут страдать от посттравматического синдрома, добавил он, и вернутся в «свои деревни, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив».
▪️Дуда поддержал скептическое отношение премьер-министра Польши Дональда Туска к отправке войск на Украину в составе западных сил, развернутых для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения.
▪️По его словам, Польша «постоянно помогает» Украине, поставляя оружие, а также выступая в качестве логистического центра для военной и гуманитарной помощи. В то же время «мы наиболее подвержены потенциальным российским атакам», добавил Дуда.
▪️«Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска», — считает президент Польши.
▪️По его словам, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, «в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша».
▪️«Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают»,
ЛАД написав:Вы уж как-то договоритесь - то говорите, что лапотная Россия ни на что не способна и даже Шахеды закупает у Ирана, то утверждаете, что всё идёт из России.
Спершу вони допомогли Ірану, а зараз користуються. Шо неясно?
1. Когда они допомогли Ірану разработать Шахеды? 2. Так всё-таки Россия лапотная, а в Иране только "нарід у капцях"? И ни те, ни другие ни на что не способны? Вы уж как-то определитесь.
И насчёт того. что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри" сильно спорить не буду, не разбирался, но, думаю, это сильное преувеличение. И опять же сильное преувеличение силы и влияния РФ в мире.
The Wagner Group, a private military company linked to the Russian state, has reportedly generated over $2.5bn through illicit gold mining operations since the invasion of Ukraine, according to a World Gold Council (WGC) report.
The ‘Silence is Golden’ report, published on November 18, states that these billions have been directed to the Russian military, funding the country’s invasion of Ukraine, and highlighting the connection between the illegal gold trade and global security threats.
1. В вашей цитате ни слова о том, что вагнеровцы "контролюють у Африці практично усі золоті кар`єри". А вы утверждали именно это. 2. Действительно, "2.5 мільярди доларів то не гроші". Меньше 2% официальных расходов РФ на оборону. И примерно полпроцента от всех запланированных доходов РФ на этот год.