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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12361123621236312364

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:49

❗️Україна та рф будуть змушені йти на поступки, – спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог

Зеленський вже натякнув на пом'якшення своєї позиції щодо території, а путіну доведеться знизити свої вимоги.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:51

  Faceless написав:
budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

Не можу погодитись.
Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною.
Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.

++
Особливо якщо перед мобілізацією заробляв 3-5К$/міс. (галєрні аутсорсні грєбци десь так і мали, до того як дії держави призвели до постцпового розвалу цієї сфери та витіснення їх з команд та заміною тими хто за кордоном) то ці, та це й розтягнуті у часі, 15 мільйонів ГРИВЕНЬ взагалі копійки, які ще й треба вибити у держави, за час виплат з 350К$ запросто перетворяться у 100...50..30К$. :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:58

  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

Для додаткового інформаційного холодного душу, від процесів які поступово фоново запускаються.
"Водка без пива - деньги на ветер" (с) :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:01

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».

Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ

https://hromadske.ua/svit/238988-iakshc ... y-tam-duda



потрібен хтось один від ЄС і навряд це може бути Польща
Кумедно було б - Китай, США і Польща :D

Макрон із своює муже-жєной, ковбасний Шольц, може Фіцо-Орбан, які ще варіанти, щоб не зовсім імпотенти, п"ята колона та притомні щодо загроз від орків і побільше Бенелюкса?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:03

  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов.
Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

А что тут комментировать?
Какие-то переговоры идут давно. С приходом Трампа они активизировались.
Выборы, в принципе, нужны. Зачем они нужны Келлогу, не очень понимаю. Объяснений может быть много. Начиная от примитивного словоблудия типа мы за демократию. Мог бы подумать, что они хотят правителей, более мягких по отношению к России, но не верю, что сегодняшние выборы могут привести к такому результату. Любая сегодняшняя выбранная власть будет антироссийской. За какое-нибудь ОПЗЖ большинство сегодня не проголосует.
Заявление Зеленского с вашего разрешения комментировать не буду. Хотя бы потому, что я его заявления в последнее время не слушаю. Нет смысла. Украина сегодня, по-моему, полностью утратила субъектность. Наше мнение вежливо выслушивают, но и только. Нам оставили только право воевать. "плохо будет ВСЕМ" вполне в духе высказываний, что мы "защищаем Запад" и его "демократические ценности" и "мировой порядок". Но поддерживают это поляки, прибалты, может, чехи. Остальные не очень.
В дипломатическое противостояние с Америкой не верю - у нас для этого нет никаких ресурсов. Если Европа возьмёт на себя расходы на нашу войну, мы можем вежливо (или не очень) критиковать позицию Америки, но это ничего не изменит. Хотя я не думаю, что Европа сможет полностью заменить США. Так что, надеюсь, США не откажутся от военной поддержки пока не будет какой-то ясности с переговорами.
"порешают, как это принято среди уважаемых людей" - думаю, да. Наши интересы в какой-то мере учтут, но постольку, поскольку они не будут мешать интересам более весомых игроков. А у Зеленского, надеюсь, хватит ума не бить горшки. Хотя это особо не влияет.
К чему может привести "военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой", думаю, и так ясно. Ещё раз, я сильно сомневаюсь, что Европа захочет/сможет полностью заменить США. Отказ Америки от военной поддержки Украины сильно ухудшит наше положение.
Но в общем, всё это словоблудие, варианты. Что думает/планирует Трамп, он пока что и сам окончательно не решил. Тем более, не знаю я. :)

пояснення броварського Славка щодо чому і кому потрібні вибори:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:11

Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются в качестве возможных мест проведения саммита Трампа и Путина, – Reuters

"В Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности", – рассказал при этом агентству источник.

https://www.reuters.com/world/saudi-ara ... 025-02-03/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:27

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Та не, оно просто уже подзабыло где янукович с Беркутом

Проблема в тому, що ті хто відправили Януковича з беркутом в Ростов - зараз здебільше на фронті.
А ті що лишилися - тільки тявкати з підтишка здатні.

бродіння що пішло в ширнармаси починає давати результат, аби збитковий тиск розірвав завареного котла для М1860
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:33

flyman

Не пались опшною риторикою ( " ковбасний Шольц"), якщо вже опшних блогерів не соромишся тягати.
Шольц як Шольц , скоро буде Мерц.
Якщо дивитися по Європарламегту то 13% У Німеччини , по 11 у Франції та Італії
fox767676
 
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