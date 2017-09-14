budivelnik написав:Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись. Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною. Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
++ Особливо якщо перед мобілізацією заробляв 3-5К$/міс. (галєрні аутсорсні грєбци десь так і мали, до того як дії держави призвели до постцпового розвалу цієї сфери та витіснення їх з команд та заміною тими хто за кордоном) то ці, та це й розтягнуті у часі, 15 мільйонів ГРИВЕНЬ взагалі копійки, які ще й треба вибити у держави, за час виплат з 350К$ запросто перетворяться у 100...50..30К$.
🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».
Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ
Господар Вельзевула написав:ЛАД прокомментируйте плиз несколько моментов. Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях" Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".
Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти. Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой? И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой? Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было. Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.
А что тут комментировать? Какие-то переговоры идут давно. С приходом Трампа они активизировались. Выборы, в принципе, нужны. Зачем они нужны Келлогу, не очень понимаю. Объяснений может быть много. Начиная от примитивного словоблудия типа мы за демократию. Мог бы подумать, что они хотят правителей, более мягких по отношению к России, но не верю, что сегодняшние выборы могут привести к такому результату. Любая сегодняшняя выбранная власть будет антироссийской. За какое-нибудь ОПЗЖ большинство сегодня не проголосует. Заявление Зеленского с вашего разрешения комментировать не буду. Хотя бы потому, что я его заявления в последнее время не слушаю. Нет смысла. Украина сегодня, по-моему, полностью утратила субъектность. Наше мнение вежливо выслушивают, но и только. Нам оставили только право воевать. "плохо будет ВСЕМ" вполне в духе высказываний, что мы "защищаем Запад" и его "демократические ценности" и "мировой порядок". Но поддерживают это поляки, прибалты, может, чехи. Остальные не очень. В дипломатическое противостояние с Америкой не верю - у нас для этого нет никаких ресурсов. Если Европа возьмёт на себя расходы на нашу войну, мы можем вежливо (или не очень) критиковать позицию Америки, но это ничего не изменит. Хотя я не думаю, что Европа сможет полностью заменить США. Так что, надеюсь, США не откажутся от военной поддержки пока не будет какой-то ясности с переговорами. "порешают, как это принято среди уважаемых людей" - думаю, да. Наши интересы в какой-то мере учтут, но постольку, поскольку они не будут мешать интересам более весомых игроков. А у Зеленского, надеюсь, хватит ума не бить горшки. Хотя это особо не влияет. К чему может привести "военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой", думаю, и так ясно. Ещё раз, я сильно сомневаюсь, что Европа захочет/сможет полностью заменить США. Отказ Америки от военной поддержки Украины сильно ухудшит наше положение. Но в общем, всё это словоблудие, варианты. Что думает/планирует Трамп, он пока что и сам окончательно не решил. Тем более, не знаю я.
пояснення броварського Славка щодо чому і кому потрібні вибори:
Не пались опшною риторикою ( " ковбасний Шольц"), якщо вже опшних блогерів не соромишся тягати. Шольц як Шольц , скоро буде Мерц. Якщо дивитися по Європарламегту то 13% У Німеччини , по 11 у Франції та Італії