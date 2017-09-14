budivelnik написав:Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись. Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною. Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
++ Особливо якщо перед мобілізацією заробляв 3-5К$/міс. (галєрні аутсорсні грєбци десь так і мали, до того як дії держави призвели до постцпового розвалу цієї сфери та витіснення їх з команд та заміною тими хто за кордоном) то ці, та це й розтягнуті у часі, 15 мільйонів ГРИВЕНЬ взагалі копійки, які ще й треба вибити у держави, за час виплат з 350К$ запросто перетворяться у 100...50..30К$.
🇵🇱 Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни в Україні, то Польща має бути там — заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, присутність Польщі на російсько-українських перемовинах є в інтересах його країни. Він пояснив, що Польща «постійно допомагає» Україні та «є найбільш вразливою до потенційних російських атак».
Разом з цим, Дуда висловився проти відправлення в Україну західних військ
Не пались опшною риторикою ( " ковбасний Шольц"), якщо вже опшних блогерів не соромишся тягати. Шольц як Шольц , скоро буде Мерц. Якщо дивитися по Європарламегту то 13% У Німеччини , по 11 у Франції та Італії
▪️Нет никаких гарантий, что под словом «сделка» Трамп понимает фундаментальное соглашение с Москвой по вопросам мирового порядка, а не обмен украинских территорий на прекращение войны. Представления Трампа и Кремля не пересекаются там, где Трамп призывает сдерживать Китай или наказывать Мексику за конкуренцию с США, и там, где Россия требует нового мирового порядка на основе многополярности и вытеснения Запада с лидирующих позиций
Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.