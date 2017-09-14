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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:03
flyman написав:
бродіння що пішло в ширнармаси починає давати результат, аби збитковий тиск розірвав завареного котла для М1860
как всегда мы до ночи бродили с тобой
потому потому что мы дрожжи
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:04
ДБР підозрюють Маркушина у вчиненні кримінального правопорушення. На посаді мера Ірпеня він підробив документи благодійного фонду «Рідне село», забезпечивши виїзд з України своєму куму Сергію Росстальному – головному підряднику з відбудови Ірпеня, фірми якого отримали 500 млн грн на відбудову постраждалого житла.
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вот так і відбудуємо після війни Украіну.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:05
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
▪️Нет никаких гарантий, что под словом «сделка» Трамп понимает фундаментальное соглашение с Москвой по вопросам мирового порядка, а не обмен украинских территорий на прекращение войны. Представления Трампа и Кремля не пересекаются там, где Трамп призывает сдерживать Китай или наказывать Мексику за конкуренцию с США, и там, где Россия требует нового мирового порядка на основе многополярности и вытеснения Запада с лидирующих позиций
Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:08
andrijk777
он поменяется не из-за нас.Мы просто часть этого процесса,один из ходов(к сожалению)
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:12
andrijk777 написав:
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
у автора явно пророссийская позиция, захват 4 областей он считает достаточным основанием для "изменения мирового порядка".
Никакого изменения нет, нам отказали в ЕС и НАТО. Майдан проиграл и Путин хочет вернуть "статус кво 2013". США и ЕС ничего кроме финансово-военной помощи предложить не могут. Чем подменивается суть конфликта. Мы же не за помощь воюем. Хотя кое кто говорил "вы даёте нам деньги мы вас защищаем от путина"
кароче гоните бабки или вас сожрут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 03 лют, 2025 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:15
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:15
Wirująświatła написав:
Чем подменивается суть конфликта. Мы же не за помощь воюем. Хотя кое кто говорил "вы даёте нам деньги мы вас защищаем от путина"
Просто Нікчемно мало дають. москалі витратили на війну 400-500 млрд. $. Щоб ми перемогли потрібно нам дати мінімум втричі більше. А нам дали рази в 2 менше...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 03 лют, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:16
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Чем подменивается суть конфликта. Мы же не за помощь воюем. Хотя кое кто говорил "вы даёте нам деньги мы вас защищаем от путина"
Просто Нікчемно мало дають. москалі витратили на війну 400-500 млрд. $. Щоб ми перемогли потрібно нам дати мінімум втричі більше.
зачем западу наша победа? там похоже давно всё поделили люди - Европе, территории пуйлу. Теперь думают как это оформить.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:25
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
Чем подменивается суть конфликта. Мы же не за помощь воюем. Хотя кое кто говорил "вы даёте нам деньги мы вас защищаем от путина"
Просто Нікчемно мало дають. москалі витратили на війну 400-500 млрд. $. Щоб ми перемогли потрібно нам дати мінімум втричі більше. А нам дали рази в 2 менше...
А как вы собрались победить если мобрисурс уже закончился.Осталось только людей ловить на улице или разбронировать работяг чтобы легла экономика и инфраструктура.
Мне понравилось как сказал комбат Верес тем кто ратует за границы 91 или 22-он сказал давайте для начала хотябы Бахмут отобьём(((
Вон трамп сумасшедший чудит.Вот так всё печально сейчас,чтобы хуже не было.
Хочет пошлины против европы ввести.Этио же пздц какой-то.
Уже был контрнаступ(((
А вы о победе.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:25
Wirująświatła написав:
Ще б Зеленський був такий розумний в січні 2022, а краще ще раніше. Шото він такого тоді не говорив.
А загалом - цю партію Зе вже програв. Він говорить в пустоту. Допомога Україні точно не "усилиться". Чим швидше до Зе це дійде - тим краще.
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