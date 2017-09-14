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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12364123651236612367>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:31

  Banderlog написав: світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.

По суті вірно. Але цей процес триває вже років 15. Те що Захід це проспав це його проблеми.
По-моєму угода РФ-Україна ніяк не впливає на "дружбу" РФ-Китай. Не розумію чому люди зв'язують ці речі і чому перебільшують вплив Китаю на нашу війну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 03 лют, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:32

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
"Путин – животное, он съест вас на ужин с вашей демократией": Зеленский призвал усилить помощь Украине
https://apostrophe.ua/news/society/2024 ... ine/311447

Ще б Зеленський був такий розумний в січні 2022, а краще ще раніше. Шото він такого тоді не говорив.

А загалом - цю партію Зе вже програв. Він говорить в пустоту. Допомога Україні точно не "усилиться". Чим швидше до Зе це дійде - тим краще.

они нам дают деньги потому что бояться сами воевать.Знают что такую войну не вытянут.Та и воевать некому.Француза настоящего во франции фиг найдёшь.Что там негры с сирийцами будут воевать.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Пон 03 лют, 2025 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:А как вы собрались победить если мобрисурс уже закончился.

Нікуди він не закінчився.
ИМХО моб ресурсу на 1-1.5 роки достатньо, просто треб змінювати підхід для його мобілізації. Як мінімум авансом платити 12*100 тис. грн. в момент підписання контракту на 1 рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Життя - 15 млн
Інвалідність в залежності від - 2 млн....

В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...

Не можу погодитись.
Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною.
Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.

++
Особливо якщо перед мобілізацією заробляв 3-5К$/міс. (галєрні аутсорсні грєбци десь так і мали, до того як дії держави призвели до постцпового розвалу цієї сфери та витіснення їх з команд та заміною тими хто за кордоном) то ці, та це й розтягнуті у часі, 15 мільйонів ГРИВЕНЬ взагалі копійки, які ще й треба вибити у держави, за час виплат з 350К$ запросто перетворяться у 100...50..30К$. :evil:

Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:36

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:А как вы собрались победить если мобрисурс уже закончился.

Нікуди він не закінчився.
ИМХО моб ресурсу на 1-1.5 роки достатньо, просто треб змінювати підхід для його мобілізації. Як мінімум авансом платити 12*100 тис. грн. в момент підписання контракту.

нет уже мобрисурса-он будет если только разбронировать забронированых или снизить с 25 лет призов.Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 03 лют, 2025 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:38

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Та не, оно просто уже подзабыло где янукович с Беркутом

Проблема в тому, що ті хто відправили Януковича з беркутом в Ростов - зараз здебільше на фронті.
А ті що лишилися - тільки тявкати з підтишка здатні.

бродіння що пішло в ширнармаси починає давати результат, аби збитковий тиск розірвав завареного котла для М1860

ЗБИТКОВИЙ, а, е. Який завдає матеріальних втрат; невигідний; протилежне прибутковий. Всю дорогу Федір Сидорович розпитував про колгосп: який урожай, скільки накосили сіна, які культури прибуткові колгоспу, а які збиткові для господарства (Мушк., Чорний хліб, 1960, 93); Ми не можемо на догоду окремим людям дозволяти, щоб господарство працювало погано, було збитковим для держави (Рад. Укр., 28.III 1957, 2).

Надлишковий тиск (p) — різниця між абсолютним і тиском навколишнього середовища, найчастіше — барометричним (атмосферним) тиском. Вимірюють манометрами. Розрідження — тиск в системі, менший за атмосферний. Вимірюють вакуумметрами. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 лют, 2025 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Француза настоящего во вранции фиг найдёшь.Что там негры с сирийцами будут воевать.


негрів і сирійців не так багато,
південь франції -весь арабський (переважно алжирці, морокко , туніс) -це я про розподів серед арабів

як казав 30 років тому мій друже британець- ми в ВБ кажемо так: все що піденіше Парижу-це Африка, північнише-Европа, а Париж? трохи задумався, ... теж Африка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:43

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві країни повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І (правителю Росії Володимиру - УНІАН) Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Згодом і, ймовірно, найближчим часом ми проведемо дискусії з усіма. І це добре для обох сторін", - сказав Келлог у телевізійному інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода".

Келлог також сказав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.

Помічник Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію". (гугл транслате відключили, чи як?)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:46

  Faceless написав:Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.

Це все так, якщо входити у 15-25% квоти на проект людей які можуть працювати з України.
Старі проекти ще тягнуться з більшими відсотками, але заміни вже людьми з-за меж, нові - не більше встановленої межі. І це стійкий курс найбільших галєр. Ризики занадто високі. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 лют, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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