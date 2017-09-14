Banderlog написав: світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
По суті вірно. Але цей процес триває вже років 15. Те що Захід це проспав це його проблеми. По-моєму угода РФ-Україна ніяк не впливає на "дружбу" РФ-Китай. Не розумію чому люди зв'язують ці речі і чому перебільшують вплив Китаю на нашу війну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 03 лют, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:А как вы собрались победить если мобрисурс уже закончился.
Нікуди він не закінчився. ИМХО моб ресурсу на 1-1.5 роки достатньо, просто треб змінювати підхід для його мобілізації. Як мінімум авансом платити 12*100 тис. грн. в момент підписання контракту на 1 рік.
budivelnik написав:Життя - 15 млн Інвалідність в залежності від - 2 млн....
В цьому аспекті у нас навіть надлишкова виплата, бо 99% загинувших не мали шансів передати своїм нащадкам 15 млн грн...
Не можу погодитись. Щодо виплат за загиблого не можу погодитись. Їх не можна порівнювати з спадщиною. Порівнювати треба було б як мінімум з тими коштами, які він міг би заробити для сімʼї за багато років, якби був живий. І все одно цього недостатньо, ніщо не замінить в сімʼї загиблого батька, батькам загиблого сина.
++ Особливо якщо перед мобілізацією заробляв 3-5К$/міс. (галєрні аутсорсні грєбци десь так і мали, до того як дії держави призвели до постцпового розвалу цієї сфери та витіснення їх з команд та заміною тими хто за кордоном) то ці, та це й розтягнуті у часі, 15 мільйонів ГРИВЕНЬ взагалі копійки, які ще й треба вибити у держави, за час виплат з 350К$ запросто перетворяться у 100...50..30К$.
Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві країни повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.
"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І (правителю Росії Володимиру - УНІАН) Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Згодом і, ймовірно, найближчим часом ми проведемо дискусії з усіма. І це добре для обох сторін", - сказав Келлог у телевізійному інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода".
Келлог також сказав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.
Помічник Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію". (гугл транслате відключили, чи як?)
Faceless написав:Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.
Це все так, якщо входити у 15-25% квоти на проект людей які можуть працювати з України. Старі проекти ще тягнуться з більшими відсотками, але заміни вже людьми з-за меж, нові - не більше встановленої межі. І це стійкий курс найбільших галєр. Ризики занадто високі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 лют, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.