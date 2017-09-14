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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:48

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...

И да и нет.
Те кто краны дома с унитазами вам ремонтирует, в такси баранку крутит, тачку тягает, да наконец суши с пиццей крутит - все они НЕ работают?
Всё равно по любому либо ФОП надо открывать либо на ФОП вкалывать. Проверки даже по точкам, что братки поставили и где азеры шаурму крутят, ходят регулярно.
Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...

Если они выбрали прятаться то как их можно призвать.никак.Они свой выбор сделали.
А если ипанутые у себя мобилизацию проведут то чем мы перекроем. Ещё и это фрик Трамп вообще доверия не внушает-хер он что нам даст.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:10

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...

И да и нет.
Те кто краны дома с унитазами вам ремонтирует, в такси баранку крутит, тачку тягает, да наконец суши с пиццей крутит - все они НЕ работают?
Всё равно по любому либо ФОП надо открывать либо на ФОП вкалывать. Проверки даже по точкам, что братки поставили и где азеры шаурму крутят, ходят регулярно.
Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.

ФОП не даёт бронь.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:13

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...


Я не понял -- СОЧ -- табу на этом форуме? -- или снова тихушник проснулся?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14

  konstantin kirovograd написав:они нам дают деньги потому что бояться сами воевать.Знают что такую войну не вытянут.Та и воевать некому.Француза настоящего во франции фиг найдёшь.Что там негры с сирийцами будут воевать.

Якщо б реально боялись то дали б багато зброї а не по чайній ложці. Ось Прибалти реально бояться, Польща трохи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.

ФОП якщо не має найманих працівників, то не має нічого до ТЦК. Тобто він собі працює і хер його хто троне поки на вулиці не хапнуть.
На жаль влада, замість того, щоб проводити мобілізацію в цивілізованому руслі з математичними обрахунками, вибрала шлях хабарницьтва і хапання.
Так що ФОПам нічого боятися
sashaqbl
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