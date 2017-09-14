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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 15:48
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.
Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...
И да и нет.
Те кто краны дома с унитазами вам ремонтирует, в такси баранку крутит, тачку тягает, да наконец суши с пиццей крутит - все они НЕ работают?
Всё равно по любому либо ФОП надо открывать либо на ФОП вкалывать. Проверки даже по точкам, что братки поставили и где азеры шаурму крутят, ходят регулярно.
Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:08
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.
Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...
Если они выбрали прятаться то как их можно призвать.никак.Они свой выбор сделали.
А если ипанутые у себя мобилизацию проведут то чем мы перекроем. Ещё и это фрик Трамп вообще доверия не внушает-хер он что нам даст.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:10
барабашов написав: Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.
Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...
И да и нет.
Те кто краны дома с унитазами вам ремонтирует, в такси баранку крутит, тачку тягает, да наконец суши с пиццей крутит - все они НЕ работают?
Всё равно по любому либо ФОП надо открывать либо на ФОП вкалывать. Проверки даже по точкам, что братки поставили и где азеры шаурму крутят, ходят регулярно.
Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.
ФОП не даёт бронь.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:13
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.
Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...
Я не понял -- СОЧ -- табу на этом форуме? -- или снова тихушник проснулся?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14
konstantin kirovograd написав:
они нам дают деньги потому что бояться сами воевать.Знают что такую войну не вытянут.Та и воевать некому.Француза настоящего во франции фиг найдёшь.Что там негры с сирийцами будут воевать.
Якщо б реально
боялись то дали б багато зброї а не по чайній ложці. Ось Прибалти реально бояться, Польща трохи.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14
барабашов написав:
Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.
ФОП якщо не має найманих працівників, то не має нічого до ТЦК. Тобто він собі працює і хер його хто троне поки на вулиці не хапнуть.
На жаль влада, замість того, щоб проводити мобілізацію в цивілізованому руслі з математичними обрахунками, вибрала шлях хабарницьтва і хапання.
Так що ФОПам нічого боятися
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28
Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.
У меня есть друг хороший
За него я грудью встану
Он на свете самый лучший
Но не заменит он мне маму.
В доме где то в тылу
В окне горит яркий свет
Там вся семья собралась за столом
Праздником город согрет.
Дети под ёлкой подарки найдут
Их подарил Дед Мороз
Только как и в прошлом году
Бойцам он ничего не принёс.
Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28
konstantin kirovograd написав:
Если они выбрали прятаться то как их можно призвать.никак.Они свой выбор сделали.
Я все ще чимало людей знаю, які готові змінити свій вибір.
А щодо мобілізації, то прийняли правильний закон, але самі його не виконують. ИМХО поліція мала б нормально займатись розшуком і хоча б раз на день проходитись по адресах проживання і найближчих родичах, а не ТЦК бусифікацією.
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