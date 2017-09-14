Я не понял -- СОЧ -- табу на этом форуме? -- или снова тихушник проснулся?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 16:13
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14
konstantin kirovograd
Якщо б реально боялись то дали б багато зброї а не по чайній ложці. Ось Прибалти реально бояться, Польща трохи.
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ФОП якщо не має найманих працівників, то не має нічого до ТЦК. Тобто він собі працює і хер його хто троне поки на вулиці не хапнуть.
На жаль влада, замість того, щоб проводити мобілізацію в цивілізованому руслі з математичними обрахунками, вибрала шлях хабарницьтва і хапання.
Так що ФОПам нічого боятися
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я все ще чимало людей знаю, які готові змінити свій вибір.
А щодо мобілізації, то прийняли правильний закон, але самі його не виконують. ИМХО поліція мала б нормально займатись розшуком і хоча б раз на день проходитись по адресах проживання і найближчих родичах, а не ТЦК бусифікацією.
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Абсолютно згоден.
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:31
sashaqbl
Я по поводу миллиона(-ов) без работы(как то засвеченной в налоговой) отвечал Константину-кировоград.
Что мало где и кто без подушки безопастности залёг на дно. Конечно такие люди есть и их много, но далеко не миллион(-ы)
Вы ж тоже в сфере IT как ФОП вроде работали и военку в середине 90х оканчивали, вас бусификнули старлеем запаса в 23м или сами в 22м пошли?
Знаете некоторые нюансы работы ФОПом не в вашей сфере, которое делает из человека раба и на которые мало кто обрашает внимание при отсутствии резкой девальвации и бусификаци унд запаковке на блокпостах потому что ты "в розыске" ?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ще з тих, кому повістки видавали.
І не старлей, а мамлєй. А мобілізовували солдатом.
Людей, яких можна відправити на фронт - овердофіга.
Інша проблема - що цим треба зайнятися зверху, а не перекладати на роти охорони ТЦК, які служать за 20 тис.
Я якраз написав, що дофіга ФОПів, які засвітилися в податковій.
В Україні 2 млн. ФОпів. Нехай тисяч 500 з них військовозобовязані.
Ще тисяч 300 студентів 25+.
Тисяч 500 - хлопці 20-25 років.
Думаю, не менше мільйона-півтора - таких, які "залягли на дно".
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38
Ок, усіх розшукали і усіх вигребли. Через 3 роки "ці" закінчились.
Далі що? Дітей і жінок мобілізовуємо?
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У москалів гроші закончатся раніше.
В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 03 лют, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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