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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:13

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...


Я не понял -- СОЧ -- табу на этом форуме? -- или снова тихушник проснулся?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14

konstantin kirovograd
Якщо б реально боялись то дали б багато зброї а не по чайній ложці. Ось Прибалти реально бояться, Польща трохи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Хотя может тачку и без ФОПа толкают. И обои клеют с плиткой.

ФОП якщо не має найманих працівників, то не має нічого до ТЦК. Тобто він собі працює і хер його хто троне поки на вулиці не хапнуть.
На жаль влада, замість того, щоб проводити мобілізацію в цивілізованому руслі з математичними обрахунками, вибрала шлях хабарницьтва і хапання.
Так що ФОПам нічого боятися
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28

Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.

У меня есть друг хороший
За него я грудью встану
Он на свете самый лучший
Но не заменит он мне маму.

В доме где то в тылу
В окне горит яркий свет
Там вся семья собралась за столом
Праздником город согрет.

Дети под ёлкой подарки найдут
Их подарил Дед Мороз
Только как и в прошлом году
Бойцам он ничего не принёс.

Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Если они выбрали прятаться то как их можно призвать.никак.Они свой выбор сделали.

Я все ще чимало людей знаю, які готові змінити свій вибір.
А щодо мобілізації, то прийняли правильний закон, але самі його не виконують. ИМХО поліція мала б нормально займатись розшуком і хоча б раз на день проходитись по адресах проживання і найближчих родичах, а не ТЦК бусифікацією.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я все ще чимало людей знаю, які готові змінити свій вибір.
А щодо мобілізації, то прийняли правильний закон, але самі його не виконують. ИМХО поліція мала б нормально займатись розшуком і хоча б раз на день проходитись по адресах проживання і найближчих родичах, а не ТЦК бусифікацією.

Абсолютно згоден.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:31

sashaqbl
Я по поводу миллиона(-ов) без работы(как то засвеченной в налоговой) отвечал Константину-кировоград.
Что мало где и кто без подушки безопастности залёг на дно. Конечно такие люди есть и их много, но далеко не миллион(-ы)
Вы ж тоже в сфере IT как ФОП вроде работали и военку в середине 90х оканчивали, вас бусификнули старлеем запаса в 23м или сами в 22м пошли?
Знаете некоторые нюансы работы ФОПом не в вашей сфере, которое делает из человека раба и на которые мало кто обрашает внимание при отсутствии резкой девальвации и бусификаци унд запаковке на блокпостах потому что ты "в розыске" ?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вы ж тоже в сфере IT кае ФОП вроде работали и военку в середине 90х оканчивали, вас бусификнули старлеем запаса в 23м или сами в 22м пошли?

Я ще з тих, кому повістки видавали.
І не старлей, а мамлєй. А мобілізовували солдатом.

Людей, яких можна відправити на фронт - овердофіга.
Інша проблема - що цим треба зайнятися зверху, а не перекладати на роти охорони ТЦК, які служать за 20 тис.
Я якраз написав, що дофіга ФОПів, які засвітилися в податковій.
В Україні 2 млн. ФОпів. Нехай тисяч 500 з них військовозобовязані.
Ще тисяч 300 студентів 25+.
Тисяч 500 - хлопці 20-25 років.
Думаю, не менше мільйона-півтора - таких, які "залягли на дно".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38

  Дюрі-бачі написав:Я все ще чимало людей знаю, які готові змінити свій вибір.
А щодо мобілізації, то прийняли правильний закон, але самі його не виконують. ИМХО поліція мала б нормально займатись розшуком і хоча б раз на день проходитись по адресах проживання і найближчих родичах, а не ТЦК бусифікацією.

Ок, усіх розшукали і усіх вигребли. Через 3 роки "ці" закінчились.
Далі що? Дітей і жінок мобілізовуємо?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Через 3 роки "ці" закінчились.

У москалів гроші закончатся раніше.
В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 03 лют, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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