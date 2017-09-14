У москалів гроші закончатся раніше. В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець
Гроші не воюють. Воюють люди і зброя. Ви головне кожного року поправляйте циферки. Наступного року не забудьте 2026 виправити на 2027.
Саша, мало кто хочет пойти из них в посадку с двумя рожками под КАБы и тем более в минус и мокрый снег, чтоб потом за него кто то отомстил, а мамке и жинке сказали "нет тела - нет дела(15млн)"? Тем более по факту и дел то никаких нет, утилизация и инвалидизация хоть каких то небангладешских белых рабочих рук. Согласитесь, наступать под Харьковом и Херсоном в 22м - это одно, а сдерживать мясом удары расейской зекоармии - это другое? При отсутствии у нас аналогичных и тем более превосходящих по мощномти ответок.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.
«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.
У москалів гроші закончатся раніше. В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець
Вы готовы на этот период порвать свою отстрочку и имея опять же какую то ВУС с военки посдерживать натиск зекоармии орков? По поводу "а кто будет лекции читать" - есть же у вас дамы КТН, доктора или какая у вас специализация? Мама Пинчука к примеру, профессор, прекрасно читала лекции,вела научную деятельность и была второй человек на своей кафедре у нас в вузе(на трубопрокатке или омд, не помню), не у меня естественно. Моя одногруппница в 15/16 году стала И.О. зафкафедрой моей специальности(чуть подпиленной с учётом развала мет.промышленности и развития АСУ в других сферах), сейчас за неё не в курсе. Заметьте - эти год-полтора не идёт речь про зачистку КР и баллистикой территории до Урала - просто окоп-мясо-инвалидность-сдохнуть. Сплошной СССР 41-42года(ржев одним словом)
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:................ Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
Мировой порядок уже изменился. Большая война в Европе с попыткой (и, похоже, удачной) изменения границ это уже изменение мирового порядка. Европа постепенно теряет свою роль центра мира, но пока ещё не потеряла. И серьёзные изменения в Европе отражаются на ситуации во всём мире.
А у andrijk777 элементарное логическое противоречие. С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".
andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.
«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.
А грошей в України в 10+ разів менше. Якщо врахувати допомогу партнерів то в 7-8 разів. Якщо прислухатись до Джан Джакомо Тривульціо то ми давно мали програти.
andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.
«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.
той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт