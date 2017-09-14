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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1236612367123681236912370>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ок, усіх розшукали і усіх вигребли. Через 3 роки "ці" закінчились.
Далі що? Дітей і жінок мобілізовуємо?

А чим рускі 3 роки будуть воювати?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:44

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Через 3 роки "ці" закінчились.

У москалів гроші закончатся раніше.
В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець

Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.
Ви головне кожного року поправляйте циферки. Наступного року не забудьте 2026 виправити на 2027.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Саша, мало кто хочет пойти из них в посадку с двумя рожками под КАБы и тем более в минус и мокрый снег, чтоб потом за него кто то отомстил, а мамке и жинке сказали "нет тела - нет дела(15млн)"?
Тем более по факту и дел то никаких нет, утилизация и инвалидизация хоть каких то небангладешских белых рабочих рук.
Согласитесь, наступать под Харьковом и Херсоном в 22м - это одно, а сдерживать мясом удары расейской зекоармии - это другое? При отсутствии у нас аналогичных и тем более превосходящих по мощномти ответок.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.

«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:53

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Через 3 роки "ці" закінчились.

У москалів гроші закончатся раніше.
В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець

Вы готовы на этот период порвать свою отстрочку и имея опять же какую то ВУС с военки посдерживать натиск зекоармии орков?
По поводу "а кто будет лекции читать" - есть же у вас дамы КТН, доктора или какая у вас специализация?
Мама Пинчука к примеру, профессор, прекрасно читала лекции,вела научную деятельность и была второй человек на своей кафедре у нас в вузе(на трубопрокатке или омд, не помню), не у меня естественно.
Моя одногруппница в 15/16 году стала И.О. зафкафедрой моей специальности(чуть подпиленной с учётом развала мет.промышленности и развития АСУ в других сферах), сейчас за неё не в курсе.
Заметьте - эти год-полтора не идёт речь про зачистку КР и баллистикой территории до Урала - просто окоп-мясо-инвалидность-сдохнуть. Сплошной СССР 41-42года(ржев одним словом)
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 лют, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:54

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ок, усіх розшукали і усіх вигребли. Через 3 роки "ці" закінчились.
Далі що? Дітей і жінок мобілізовуємо?

А чим рускі 3 роки будуть воювати?

У руских в 5 разів більше населення.
І ось:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia_Population_Pyramid.svg
і ось:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ukraine_population_pyramid_2024_UN.png
25 річних чоловіків на рфії десь 850 тисяч, у нас 130 тисяч.
Тобто 25 річних чоловіків у нас менше в 6,5 разів! І це офіційні дані, реальний розрив напевно ще більший.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:56

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:постом выше пишете про коррупцию в тцк, но взрывы это фсб.

Не знаю що там в ТЦК, знаю тільки, що коли в народу є настрій то достатньо маленької іскри, щоб розпалити гнів. А коли настрою нема, то треба дуже багато грошей заливати щоб щось вийшло...
Wirująświatła писал не об этом. Во всяком случае, в этой части.
  fox767676 написав:Кумедно було б - Китай, США і Польща
без України - це буде катастрофа.
Присутствие Украины на переговорах по сути ничего не изменит. Положение Украины на этих переговорах будет хуже, чем у чехов в Мюнхене.

Ніт, РФ не може як тоді Рейх проковтнути Чехію. Процес може Україна блокувати поки не сточиться або поки не пропливе труп ворога Стіксом. Присутність може бути відсутня, але згода на рішення вирішує.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:05

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:................
Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).

Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
Мировой порядок уже изменился.
Большая война в Европе с попыткой (и, похоже, удачной) изменения границ это уже изменение мирового порядка. Европа постепенно теряет свою роль центра мира, но пока ещё не потеряла. И серьёзные изменения в Европе отражаются на ситуации во всём мире.

А у andrijk777 элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:05

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.

«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.

А грошей в України в 10+ разів менше. Якщо врахувати допомогу партнерів то в 7-8 разів.
Якщо прислухатись до Джан Джакомо Тривульціо то ми давно мали програти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:05

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.

«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.


той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт
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