andrijk777 написав:

Господар Вельзевула написав: Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"

Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов

Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".



Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.

Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?

И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?

Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.

Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой. Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"Заявление Келлога о необходимости демократичных выборовЗаявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

Минуле: Трамп не просто так говорив про 24 години. У нього був план. Приблизно такий:1.Придумати реальний і справедливий план(угоду) зупинки війни.2.Погодити цей план(угоду) з Зеленським.3.Погодити цей план(угоду) з путіним4.Урочита підписання угоди між Зе і пу.Сьогодення: План обламався на п.2. Трамп чомусь думав що в України погане становище і відповідно Зе буде готовий до перемир'я. Це виявилось не так.Зе не готовий до миру(на умовах Трампа).Майбутнє: Трамп буде тиснути на Зе, це прям очевидно. Вся допомога Україні від США буде(або вже) призупинена."дипломатического противостояния с Америкой" - а що це таке? Якщо допомога зупинена то Україні(Зеленському) пофіг на Америку. Прямого(відкритого) протистояння не буде, жодній з сторін це не потрібно.Тепер все залежить чи "прогнеться" Зе чи ні. І головне коли він "прогнеться". Може "прогнутись" надто пізно, що Україну вже ніхто не спасе.*По-моєму відлік пішов на місяці. Війна має припинитись вже цього року.