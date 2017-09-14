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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12367123681236912370>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:................
Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).

Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
Мировой порядок уже изменился.
Большая война в Европе с попыткой (и, похоже, удачной) изменения границ это уже изменение мирового порядка. Европа постепенно теряет свою роль центра мира, но пока ещё не потеряла. И серьёзные изменения в Европе отражаются на ситуации во всём мире.

А у andrijk777 элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".

Нет никакого противоречия: границы передвигули в ближнем заевропье. Так-то границы в той же Молдове давно подвинули :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Через 3 роки "ці" закінчились.

У москалів гроші закончатся раніше.
В них вже 3 місяць працює друкарський верстат, а ми нарешті почали нафтову промисловість бити. ИМХО вже під осінь цього року їх економіці буде дуже погано, а в 2026 - кінець

Мы это слышим три года уже что они загнутся.Не вижу я там ничего такого не по показателям ВВП не по уровню жизни и торговли с другими----вон германия газ СПГ в 6!!! раз нарастила закупку у пуйла.Нормально так помогает загнуться им.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:17

Президент США Дональд Трамп заявив, що американці можуть постати перед труднощами через запровадження тарифів на імпорт з Мексики, Канади та Китаю. Він також дав зрозуміти, що торгівельні обмеження можуть торкнутися Євросоюзу та Великої Британії.
-----------
идиот :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вы готовы на этот период порвать свою отстрочку и имея опять же какую то ВУС с военки посдерживать натиск зекоармии орков?

Залежно від ціни. За 3 млн. грн. авансом готовий подумати, за 15 авансом - піду без роздумів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:30

  flyman написав:
  ЛАД написав:.............
Присутствие Украины на переговорах по сути ничего не изменит. Положение Украины на этих переговорах будет хуже, чем у чехов в Мюнхене.

Ніт, РФ не може як тоді Рейх проковтнути Чехію. Процес може Україна блокувати поки не сточиться або поки не пропливе труп ворога Стіксом. Присутність може бути відсутня, але згода на рішення вирішує.

Чехи в 1938 тоже могли воевать. И, возможно, с бОльшим успехом, чем мы сегодня. Но понимали, что в одиночку не выстоят. "Блокувати ми можемо" пока нам дают оружие и другую помощь. Если помощь закончится, то "блокувати" мы сможем очень недолго. А если мы откажемся от условий, которые будут согласованы "старшими товарищами", то нам таки могут помощь прекратить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:31

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

Минуле: Трамп не просто так говорив про 24 години. У нього був план. Приблизно такий:
1.Придумати реальний і справедливий план(угоду) зупинки війни.
2.Погодити цей план(угоду) з Зеленським.
3.Погодити цей план(угоду) з путіним
4.Урочита підписання угоди між Зе і пу.

Сьогодення: План обламався на п.2. Трамп чомусь думав що в України погане становище і відповідно Зе буде готовий до перемир'я. Це виявилось не так. :D Зе не готовий до миру(на умовах Трампа).

Майбутнє: Трамп буде тиснути на Зе, це прям очевидно. Вся допомога Україні від США буде(або вже) призупинена.
"дипломатического противостояния с Америкой" - а що це таке? Якщо допомога зупинена то Україні(Зеленському) пофіг на Америку. Прямого(відкритого) протистояння не буде, жодній з сторін це не потрібно.

Тепер все залежить чи "прогнеться" Зе чи ні. І головне коли він "прогнеться". Може "прогнутись" надто пізно, що Україну вже ніхто не спасе.

*По-моєму відлік пішов на місяці. Війна має припинитись вже цього року.

План був почати із РПВ на Різдво і це було озвучено через Орбана, далі що "маємо, то маємо" (с).
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Мы это слышим три года уже что они загнутся

А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:
1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:51

  _hunter написав:
  ЛАД написав:А у andrijk777 элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".

Нет никакого противоречия: границы передвигули в ближнем заевропье. Так-то границы в той же Молдове давно подвинули :wink:

ЛАДу
Світовий порядок змінюють не тріпання язиком а дії/події.
Події 2014/2022-2025 змінили світовий порядок.
Перемир'я/мир(тріпання язиком) по закінченню нашої війни не змінять світовий порядок.
Не Ялта змінила світовий порядок, його змінили радянські танкові дивізії які сунули на Європу з очевидним результатом.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:53

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Мы это слышим три года уже что они загнутся

А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:
1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.

А что у нас будет через два года---пацаны на фронте 5 лет(как при царе 25 служили),выедут те кто и не хотел(женщины,дети)а те кто там 5 лет те уже не вернуться никогда.А сколько инфраструктуры за два года расхерячит и.. кремлёвское.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:те кто там 5 лет те уже не вернуться никогда

Знову все залежить від грошей. Буде достатньо грошей, щоб платити більше Польщі - все відбудують і більшість повернется. Не буде грошей - не буде майбутьного.
Дюрі-бачі
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