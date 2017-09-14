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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12367123681236912370

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:01

  flyman написав:План був почати із РПВ на Різдво і це було озвучено через Орбана, далі що "маємо, то маємо" (с).

Можливо. Але це не принципово. Суть плану Трампа від цього не змінюється.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:01

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:Вы готовы на этот период порвать свою отстрочку и имея опять же какую то ВУС с военки посдерживать натиск зекоармии орков?

Залежно від ціни. За 3 млн. грн. авансом готовий подумати, за 15 авансом - піду без роздумів.
Вы чуть раньше называли цифру поскромнее - 12*100 тис. грн. :)
Но даже с такой цифрой это примерно 30 тыс. долл.
Учтите, что если давать столько новым призывникам, то те, кто служит, тоже потребуют. Чем они хуже, тем, что уже провоевали полгода-год или больше?
Пусть даже только на фронте 200 тыс. человек. Это уже получится 6 млрд. долл.
А если всем армейцам - пусть 800 тыс. чел. - выйдет 24 млрд. долл. Это даже без новых призывников.
А с вашими "3 млн. грн. авансом", за которые вы только "готовий подумати", выйдет 60 млрд. долл.
Украина, к сожалению, доллары не печатает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:05

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Мы это слышим три года уже что они загнутся

А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:
1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.

Это ещё не крах экономики.
Инфляция, конечно, будет.
Ну так у нас тоже есть. Или вы верите в госстатовские 9,7%?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:07

  Дюрі-бачі написав:А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:
1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.

Як Ви думаєте, як швидко у нас таке ж буде, якщо допомогу кратно зменшать?
Місяць-два-три-рік-два ми зможемо протриматись з такими реанімаційними заходами? :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 03 лют, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:08

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:А у andrijk777 элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".

Нет никакого противоречия: границы передвигули в ближнем заевропье. Так-то границы в той же Молдове давно подвинули :wink:

ЛАДу
Світовий порядок змінюють не тріпання язиком а дії/події.
Події 2014/2022-2025 змінили світовий порядок.
Перемир'я/мир(тріпання язиком) по закінченню нашої війни не змінять світовий порядок.
Не Ялта змінила світовий порядок, його змінили радянські танкові дивізії які сунули на Європу з очевидним результатом.

Если хотите мне отвечать, то снимите чс.
Ни в вашем, ни в моём посте не шла речь о мире/перемирии. Говорили именно о войне и ее результатах.
2014 мировой порядок не менял. Тогда хотя бы прикрывались фиговым листком "законности" и "права наций на самоопределение".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы чуть раньше называли цифру поскромнее - 12*100 тис. грн.

В кожного своя ціна. То писав про мінімум, за який можуть знайти добровольців серед моїх знайомих.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:14

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:те кто там 5 лет те уже не вернуться никогда

Знову все залежить від грошей. Буде достатньо грошей, щоб платити більше Польщі - все відбудують і більшість повернется. Не буде грошей - не буде майбутьного.

А смысл платить _больше_ Польши? - страна была условно интересна именно низкой ЗП (и налогами). Если платить хотя бы как в Польше - уже есть Польша...
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