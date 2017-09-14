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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:01
flyman написав:
План був почати із РПВ на Різдво і це було озвучено через Орбана, далі що "маємо, то маємо" (с).
Можливо. Але це не принципово. Суть плану Трампа від цього не змінюється.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:01
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
Вы готовы на этот период порвать свою отстрочку и имея опять же какую то ВУС с военки посдерживать натиск зекоармии орков?
Залежно від ціни. За 3 млн. грн. авансом готовий подумати, за 15 авансом - піду без роздумів.
Вы чуть раньше называли цифру поскромнее - 12*100 тис. грн.
Но даже с такой цифрой это примерно 30 тыс. долл.
Учтите, что если давать столько новым призывникам, то те, кто служит, тоже потребуют. Чем они хуже, тем, что уже провоевали полгода-год или больше?
Пусть даже только на фронте 200 тыс. человек. Это уже получится 6 млрд. долл.
А если всем армейцам - пусть 800 тыс. чел. - выйдет 24 млрд. долл. Это даже без новых призывников.
А с вашими "3 млн. грн. авансом", за которые вы только "готовий подумати", выйдет 60 млрд. долл.
Украина, к сожалению, доллары не печатает.
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ЛАД
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:05
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Мы это слышим три года уже что они загнутся
А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.
Это ещё не крах экономики.
Инфляция, конечно, будет.
Ну так у нас тоже есть. Или вы верите в госстатовские 9,7%?
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ЛАД
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:07
Дюрі-бачі написав:
А тепер реально почали загинатись. Сьогодні ЦБ через РЕПО закинув чергові 550 млрд. свіжонадрукованих рублів. В січні 13, 20 і 27 закинули 850, 300 і 200 млрд.
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати. Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
До краху економіки москалів залишилось 2 кроки:
1. Списання боргів ВПК банкам
2. Заморозка вкладів населення.
Як Ви думаєте, як швидко у нас таке ж буде, якщо допомогу кратно зменшать?
Місяць-два-три-рік-два ми зможемо протриматись з такими реанімаційними заходами?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 03 лют, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:08
andrijk777 написав: _hunter написав: ЛАД написав:
А у andrijk777
элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".
Нет никакого противоречия: границы передвигули в ближнем заевропье. Так-то границы в той же Молдове давно подвинули
ЛАДу
Світовий порядок змінюють не тріпання язиком а дії/події
.Події
2014/2022-2025 змінили світовий порядок.
Перемир'я/мир(тріпання язиком) по закінченню нашої війни не змінять світовий порядок.
Не Ялта змінила світовий порядок, його змінили радянські танкові дивізії які сунули на Європу з очевидним результатом.
Если хотите мне отвечать, то снимите чс.
Ни в вашем, ни в моём посте не шла речь о мире/перемирии. Говорили именно о войне и ее результатах.
2014 мировой порядок не менял. Тогда хотя бы прикрывались фиговым листком "законности" и "права наций на самоопределение".
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:12
ЛАД написав:
Вы чуть раньше называли цифру поскромнее - 12*100 тис. грн.
В кожного своя ціна. То писав про мінімум, за який можуть знайти добровольців серед моїх знайомих.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:14
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
те кто там 5 лет те уже не вернуться никогда
Знову все залежить від грошей. Буде достатньо грошей, щоб платити більше Польщі - все відбудують і більшість повернется. Не буде грошей - не буде майбутьного.
А смысл платить _больше_ Польши? - страна была условно интересна именно низкой ЗП (и налогами). Если платить хотя бы как в Польше - уже есть Польша...
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:15
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
те кто там 5 лет те уже не вернуться никогда
Знову все залежить від грошей. Буде достатньо грошей, щоб платити більше Польщі - все відбудують і більшість повернется. Не буде грошей - не буде майбутьного.
Вы сомневаетесь, что денег, "щоб платити більше Польщі", не будет?
Наверняка не будет.
+ нехватка жилья. На востоке-юге много разрушено, промышленность, скорее всего, будет (если будет) создаваться западнее, чем было до войны. Т.е. необходимо будет переселение людей на запад. У вас там много свободного жилья?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:18
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
Мы это слышим три года уже что они загнутся
До листопада 2024 вони обходились без друкарського верстату, а от в листопаді почали друкувати.
Це вже цирк "Шапіто" якийсь. Вже 2 роки тут чую що рфія друкує гроші(пошук на форумі не працює), а тепер я чую що тільки в листопаді 2024 почали друкувати.
Дюрі-бачі написав:
Думаю на цьому форумі не потрібно пояснювати до чого приводить пряма емісія?
Що таке "пряма". Є "непряма" емісія?
Емісію здійснюють УСІ країни ВЕСЬ час. А в війну так тим більше.
Що ніколи не чув щоб війна зупинилась через емісію.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:18
ЛАД написав:
У вас там много свободного жилья?
В Ужгороді стільки переоціненого житла будують, що як тільки відкриють кордони - лишаться тисячі недобудов....
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