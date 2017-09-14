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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:19
andrijk777 написав:
Що таке "пряма". Є "непряма" емісія?
Емісію здійснюють УСІ країни ВЕСЬ час. А в війну так тим більше.
Що ніколи не чув щоб війна зупинилась через емісію.
Непряма це як в Україні: під валютну допомогу...
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:22
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Вы чуть раньше называли цифру поскромнее - 12*100 тис. грн.
В кожного своя ціна. То писав про мінімум, за який можуть знайти добровольців серед моїх знайомих.
И сколько найдётся за такой минимум?
Но даже с ним выходит многовато - 24 млрд. долл.
А сейчас, как тут писали, ограничивают выплату боевых более строгим учётом (буквально почасовым). Думаю, это не от жадности, а от нехватки денег.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:23
Перша світова війна (1914–1918)
andrijk777 написав:
Що ніколи не чув щоб війна зупинилась через емісію.
Фінансовий колапс Німеччини та її союзників у 1918 році став однією з головних причин капітуляції. На території Німеччини не було жодного іноземного солдата.Громадянська війна в Росії (1917–1922)
Білі армії значною мірою залежали від фінансування з-за кордону. Коли підтримка зменшилася, вони втратили можливість вести ефективні бойові дії. Громадянська війна в Іспанії (1936–1939)
Республіканці втратили фінансову та матеріальну підтримку від СРСР у 1938 році, що стало важливим фактором їхньої поразки.Афганська війна (1979–1989)
Через економічні проблеми СРСР у 1988–1989 роках змушений був вивести війська. Іраксько-іранська війна (1980–1988)
До кінця війни Іран і Ірак були економічно виснажені, що змусило їх погодитися на припинення бойових дій.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:27
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
У вас там много свободного жилья?
В Ужгороді стільки переоціненого житла будують, що як тільки відкриють кордони - лишаться тисячі недобудов....
Цена, наверное, упадёт.
Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:28
Дюрі-бачі написав:
Перша світова війна (1914–1918)
andrijk777 написав:
Що ніколи не чув щоб війна зупинилась через емісію.
Фінансовий колапс Німеччини та її союзників у 1918 році став однією з головних причин капітуляції. На території Німеччини не було жодного іноземного солдата.Громадянська війна в Росії (1917–1922)
Білі армії значною мірою залежали від фінансування з-за кордону. Коли підтримка зменшилася, вони втратили можливість вести ефективні бойові дії. Громадянська війна в Іспанії (1936–1939)
Республіканці втратили фінансову та матеріальну підтримку від СРСР у 1938 році, що стало важливим фактором їхньої поразки.Афганська війна (1979–1989)
Через економічні проблеми СРСР у 1988–1989 роках змушений був вивести війська. Іраксько-іранська війна (1980–1988)
До кінця війни Іран і Ірак були економічно виснажені, що змусило їх погодитися на припинення бойових дій.
К сожалению из-за трампав орбанов,фицо это может быть и про нас так напишут
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:33
ЛАД написав:
Цена, наверное, упадёт.
Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?
""👀 Хмельницький має шанс стати містом-мільйонником, якщо вдасться реалізувати проєкт реконструкції аеропорту, — Фалюш""
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:34
""👀 Хмельницький має шанс стати містом-мільйонником, якщо вдасться реалізувати проєкт реконструкції аеропорту, — Фалюш""
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Лавры Остапа Бендера с проектом Нью-Васюки не дают покоя
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:41
Дюрі-бачі написав:
Перша світова війна (1914–1918)
andrijk777 написав:
Що ніколи не чув щоб війна зупинилась через емісію.
Фінансовий колапс Німеччини та її союзників у 1918 році став однією з головних причин капітуляції. На території Німеччини не було жодного іноземного солдата.
Програма ChatGPT сказала:
ChatGPT
Поразка Німеччини в Першій світовій війні була спричинена низкою військових, економічних, політичних та соціальних факторів. Ось головні причини:
1. Військові фактори
Війна на два фронти – Німеччина воювала проти Франції, Великої Британії та Бельгії на Західному фронті, а також проти Росії на Східному фронті. Це сильно виснажило її ресурси.
Провал Шліффен-плану – Німеччина не змогла швидко перемогти Францію у 1914 році, що призвело до затяжної окопної війни.
Вступ США у війну (1917) – США надали Антанті значну матеріальну та військову допомогу, що змінило баланс сил.
Виснаження армії – До 1918 року Німеччина зазнала величезних втрат і не могла поповнювати резерви, тоді як Антанта мала більші людські ресурси.
2. Економічні фактори
Блокада Німеччини – Британія блокувала морські шляхи, що призвело до нестачі їжі, сировини та пального.
Виснаження ресурсів – Війна вимагала значних витрат, а економіка Німеччини не змогла витримати таке навантаження.
3. Політичні фактори
Внутрішня нестабільність – До кінця війни в Німеччині наростали страйки, голод і невдоволення владою.
Листопадова революція (1918) – У Німеччині вибухнула революція, яка змусила кайзера Вільгельма II зректися престолу.
Розвал союзників – Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія капітулювали, залишивши Німеччину без підтримки.
4. Психологічний фактор
Моральний занепад – Солдати та цивільне населення втратили віру в перемогу. Втома від війни зробила продовження бойових дій неможливим.
Пунктів багато, емісії тут немає.
Дюрі-бачі написав:Громадянська війна в Росії (1917–1922)
Білі армії значною мірою залежали від фінансування з-за кордону. Коли підтримка зменшилася, вони втратили можливість вести ефективні бойові дії. Громадянська війна в Іспанії (1936–1939)
Республіканці втратили фінансову та матеріальну підтримку від СРСР у 1938 році, що стало важливим фактором їхньої поразки.Афганська війна (1979–1989)
Через економічні проблеми СРСР у 1988–1989 роках змушений був вивести війська.
Це все припинення зовнішньої допомоги. До чого тут емісія?
Між іншим тут є аналогія з нами а не з РФ.
Дюрі-бачі написав: Іраксько-іранська війна (1980–1988)
До кінця війни Іран і Ірак були економічно виснажені, що змусило їх погодитися на припинення бойових дій.
А тут де емісія?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:42
alibob написав: ЛАД написав:
Цена, наверное, упадёт.
Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?
""👀 Хмельницький має шанс стати містом-мільйонником, якщо вдасться реалізувати проєкт реконструкції аеропорту, — Фалюш""
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Возможно.
Поэтому и спрашиваю - жилья хватит?
Или вспомним опыт после той войны - бараки, где наличие отдельной комнаты на семью было за счастье? Многие захотят?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 18:45
ЛАД написав: Banderlog написав: andrijk777 написав:
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Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
світовий порядок не зміниться, росія лягла під китай. А це вже для заходу обідно і досадно. То щоб вернулась пару областей україни їй дадуть.
Мировой порядок уже
изменился.
Большая война в Европе с попыткой (и, похоже, удачной) изменения границ это уже изменение мирового порядка. Европа постепенно теряет свою роль центра мира, но пока ещё не потеряла. И серьёзные изменения в Европе отражаются на ситуации во всём мире.
А у andrijk777
элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".
в нас недорозуміння. ми говорим користуючись різним понятійним апаратом.
Да, після 2ї світової зацементували границі. Но співвідношення сил постійно міняється. Людство не навчилось рішати протиріччя в дисбалансах сили іншими шляхами крім війни.
І чим довше пружина зажата тим ьільше назбирується протиріч. Тому україна це початок а не кінець.
Нарахунок того що україна це європа... ні ми периферія, чуть більше в європі як сирія.
Щодо світового порядку. То я мав на увазі що путін хоче щоб росію сприймали як рівну державу а не як бензоколонку. Нового договору як в ялті по розділу світу.
Но по результатам війни його рейтинг просів.
З росіянами пару раз в історії говорили не як з папуасами. Це після наполеонівських війн, і після 2ї світової.
Якщо б зара почалась всесвітня війна з китаєм і росія вигребла і перемогла китай тоді б була нова ялта і зміна світового порядку. А оттяпати пару областей в україні це заявка на регіонального лідера з вагою десь в півтори турції а не сша.
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