ЛАД написав:Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?
А зачем? Значительно проще умеренно развивать много небольших НП, чем пытаться реализовывать мегапроекты сомнительной ценности. Муравейники-миллионники исторически накопили достаточно много недостатков, от которых есть шанс избавиться. Пора начинать ценить удобство, а не "престижность жизни в большом городе"
Banderlog написав:в нас недорозуміння. ми говорим користуючись різним понятійним апаратом. Да, після 2ї світової зацементували границі. Но співвідношення сил постійно міняється. Людство не навчилось рішати протиріччя в дисбалансах сили іншими шляхами крім війни. І чим довше пружина зажата тим ьільше назбирується протиріч. Тому україна це початок а не кінець. Нарахунок того що україна це європа... ні ми периферія, чуть більше в європі як сирія. Щодо світового порядку. То я мав на увазі що путін хоче щоб росію сприймали як рівну державу а не як бензоколонку. Нового договору як в ялті по розділу світу. Но по результатам війни його рейтинг просів. З росіянами пару раз в історії говорили не як з папуасами. Це після наполеонівських війн, і після 2ї світової. Якщо б зара почалась всесвітня війна з китаєм і росія вигребла і перемогла китай тоді б була нова ялта і зміна світового порядку. А оттяпати пару областей в україні це заявка на регіонального лідера з вагою десь в півтори турції а не сша.
Цілком згідний. З ними говорили "не як з папуасами" після їх(точніше наших спільних) перемог. Українська війна це ніяка не перемога, а скоріше поразка. РФія показала скоріше слабкість ніж силу. Тому ніякої Ялти по результатах війни в Україні, як хоче путін, не буде.
▪️Нет никаких гарантий, что под словом «сделка» Трамп понимает фундаментальное соглашение с Москвой по вопросам мирового порядка, а не обмен украинских территорий на прекращение войны. Представления Трампа и Кремля не пересекаются там, где Трамп призывает сдерживать Китай или наказывать Мексику за конкуренцию с США, и там, где Россия требует нового мирового порядка на основе многополярности и вытеснения Запада с лидирующих позиций
Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).
Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.
Наближення кордонів Нати впритул до РФ - це не порушення світового порядку? "Чия би корова мукала" і "знає Мурко чию ковбасу схавав".
До революції 1979 року офіційно 1 USD ≈ 70 Іранських ріалів. Офіційний курс на кінець війни знаходився у діапазоні приблизно 1,500–3,000 ріалів за 1 USD. При цьому на чорному ринку курс був значно вищим через обмеження валютного обігу.
За даними USAID, з початку вторгнення з лютого 2022 року США виділили Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.
Як йдеться у звітах організації, США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги. ... У 2024 році USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг. ... 17 січня 2025 року USAID передало у Рівненську обласні лікарню, де лікують сотні учасників бойових дій, 20 апаратів для вакуумної терапії ран.
2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів у 2024 році.
Гроші, медичне обладнання, ліки виділяли громадам, які прийняли переселенців, фінансувалися мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги. ... Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України. ... У лікарні, школи та інші соціальні установи купили 1700 генераторів. у Києві, Тернополі та в інших багатьох містах ремонтували тепломережі, замінювали насоси й пошкоджені кабелі. ... У 21 область України нещодавно привезли 80 когенераційних установок – це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела енергії, наприклад, з природного газу, біомаси або палива. USAIDUkraine, енергетика
У Луцьку одна така когенераційна установка, що працює на природному газі, забезпечує теплом 65 житлових будинків, 11 шкіл і садочків та лікарню. ... У Чернігів нещодавно привезли мобільні котельні, які працюють на твердому паливі. Їх встановили у школи і лікарні. Коли місто обстрілюють й там зникає світло, тепло і вода, підключають такі котельні.
То есть, для тебя "прекрасно", что люди лишились помощи И если ты, вот прям щас, не создаешь свой фонд помощи, то ты пробил очередное дно своего ментального убожества Радуешься, что помощи для людей не будет
Бетон написав:Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм. США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета.
Так ты определись с терминологией, социализм или диктатура ? А то у тебя всё смешалось, говоришь то, что о чём не имеешь никакого понятия
Faceless написав:Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.
Злі язики джинні пишуть, що впали на четверь, брешуть, хто ж повірить, інфляція долара і все таке. Черги помідорів до еспе, словами бігунця-аірмакса "від офіса аж до Лаври".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 лют, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.