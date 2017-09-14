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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237012371123721237312374>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:51

  ЛАД написав:
  alibob написав:
  ЛАД написав:Цена, наверное, упадёт.
Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?


""👀 Хмельницький має шанс стати містом-мільйонником, якщо вдасться реалізувати проєкт реконструкції аеропорту, — Фалюш""

@mykhmelnytskyy_bot

Возможно.
Поэтому и спрашиваю - жилья хватит?
Или вспомним опыт после той войны - бараки, где наличие отдельной комнаты на семью было за счастье? Многие захотят?
проблеми не стільки в житлі як в кормовій базі. Концентрації грошових потоків.
Мільйонником може стати львів це реальність. Все решту поки фантазії.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:53

  ЛАД написав:Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?

А зачем?
Значительно проще умеренно развивать много небольших НП, чем пытаться реализовывать мегапроекты сомнительной ценности. Муравейники-миллионники исторически накопили достаточно много недостатков, от которых есть шанс избавиться.
Пора начинать ценить удобство, а не "престижность жизни в большом городе"
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:57

  Banderlog написав:в нас недорозуміння. ми говорим користуючись різним понятійним апаратом.
Да, після 2ї світової зацементували границі. Но співвідношення сил постійно міняється. Людство не навчилось рішати протиріччя в дисбалансах сили іншими шляхами крім війни.
І чим довше пружина зажата тим ьільше назбирується протиріч. Тому україна це початок а не кінець.
Нарахунок того що україна це європа... ні ми периферія, чуть більше в європі як сирія.
Щодо світового порядку. То я мав на увазі що путін хоче щоб росію сприймали як рівну державу а не як бензоколонку. Нового договору як в ялті по розділу світу.
Но по результатам війни його рейтинг просів.
З росіянами пару раз в історії говорили не як з папуасами. Це після наполеонівських війн, і після 2ї світової.
Якщо б зара почалась всесвітня війна з китаєм і росія вигребла і перемогла китай тоді б була нова ялта і зміна світового порядку. А оттяпати пару областей в україні це заявка на регіонального лідера з вагою десь в півтори турції а не сша.

Цілком згідний. З ними говорили "не як з папуасами" після їх(точніше наших спільних) перемог.
Українська війна це ніяка не перемога, а скоріше поразка. РФія показала скоріше слабкість ніж силу.
Тому ніякої Ялти по результатах війни в Україні, як хоче путін, не буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 18:58

  _Mykola_ написав:
  konstantin kirovograd написав:Как-то не спокойно что-то на душе после сегодняшнего интервью Зеленского.Риторика меняется.Видно идут процессы для нас нехорошие.

Для додаткового інформаційного холодного душу, від процесів які поступово фоново запускаються.
"Водка без пива - деньги на ветер" (с) :mrgreen:

А якщо це "інцидент Гляйвіце"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:01

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
▪️Нет никаких гарантий, что под словом «сделка» Трамп понимает фундаментальное соглашение с Москвой по вопросам мирового порядка, а не обмен украинских территорий на прекращение войны. Представления Трампа и Кремля не пересекаются там, где Трамп призывает сдерживать Китай или наказывать Мексику за конкуренцию с США, и там, где Россия требует нового мирового порядка на основе многополярности и вытеснения Запада с лидирующих позиций

Я взагалі не зрозумію чому Захід(Трамп) має йти на якісь уступки путіну в "вопросам мирового порядка". РФ ВЖЕ порушила світовий порядок і США нічого не змогли зробити і вже не зроблять. Це ВЖЕ відбулося! І РФ вже точно не буде адекватно покарана(як Ірак).

Надії путіна на якісь домовленості з США щодо світового порядку - це якийсь брєд по-моєму. По-перше путін ніхто(десь там в ТОП10 входить на 10 місці), по-друге Україна це не Захід, а наша війна це не війна РФ-Захід, чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло.

Наближення кордонів Нати впритул до РФ - це не порушення світового порядку?
"Чия би корова мукала" і "знає Мурко чию ковбасу схавав".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А тут де емісія?

:

До революції 1979 року офіційно 1 USD ≈ 70 Іранських ріалів.
Офіційний курс на кінець війни знаходився у діапазоні приблизно 1,500–3,000 ріалів за 1 USD. При цьому на чорному ринку курс був значно вищим через обмеження валютного обігу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:08

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:Чем подменивается суть конфликта. Мы же не за помощь воюем. Хотя кое кто говорил "вы даёте нам деньги мы вас защищаем от путина"

Просто Нікчемно мало дають. москалі витратили на війну 400-500 млрд. $. Щоб ми перемогли потрібно нам дати мінімум втричі більше.

зачем западу наша победа? там похоже давно всё поделили люди - Европе, территории пуйлу. Теперь думают как это оформить.


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:10

  Бетон написав:Не знаю откуда у вас сплетни из ВР, надеюсь, вы их придумали, потому что, без обид, но то, что всех грантоедов и дармоедов обрезали это прекрасно.
Это то, о чём я совсем недавно писал.

Прекрасно ?
“Люди не усвідомлюють масштабів”. Як USAID допомагала Україні
За даними USAID, з початку вторгнення з лютого 2022 року США виділили Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Як йдеться у звітах організації, США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги.
...
У 2024 році USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг.
...
17 січня 2025 року USAID передало у Рівненську обласні лікарню, де лікують сотні учасників бойових дій, 20 апаратів для вакуумної терапії ран.

2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів у 2024 році.

Гроші, медичне обладнання, ліки виділяли громадам, які прийняли переселенців, фінансувалися мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
...
Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України.
...
У лікарні, школи та інші соціальні установи купили 1700 генераторів. у Києві, Тернополі та в інших багатьох містах ремонтували тепломережі, замінювали насоси й пошкоджені кабелі.
...
У 21 область України нещодавно привезли 80 когенераційних установок – це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела енергії, наприклад, з природного газу, біомаси або палива.
USAIDUkraine, енергетика

У Луцьку одна така когенераційна установка, що працює на природному газі, забезпечує теплом 65 житлових будинків, 11 шкіл і садочків та лікарню.
...
У Чернігів нещодавно привезли мобільні котельні, які працюють на твердому паливі. Їх встановили у школи і лікарні. Коли місто обстрілюють й там зникає світло, тепло і вода, підключають такі котельні.

То есть, для тебя "прекрасно", что люди лишились помощи
И если ты, вот прям щас, не создаешь свой фонд помощи, то ты пробил очередное дно своего ментального убожества
Радуешься, что помощи для людей не будет
  Бетон написав:Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм.
США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета.

Так ты определись с терминологией, социализм или диктатура ?
А то у тебя всё смешалось, говоришь то, что о чём не имеешь никакого понятия
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:11

Чапаїв і Пустота (він же Пецька)

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
"Путин – животное, он съест вас на ужин с вашей демократией": Зеленский призвал усилить помощь Украине
https://apostrophe.ua/news/society/2024 ... ine/311447

Ще б Зеленський був такий розумний в січні 2022, а краще ще раніше. Шото він такого тоді не говорив.

А загалом - цю партію Зе вже програв. Він говорить в пустоту. Допомога Україні точно не "усилиться". Чим швидше до Зе це дійде - тим краще.


"Чапаїв і Пустота"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:15

  Faceless написав:Ну про розвал галузі в Україні то сильно перебільшено, і заробляють в середньому майже стільки ж. Для скромного сіньора-помідора ці 15 млн навіть без врахування можливої девальвації - еквівалент 5-7 років роботи.

Злі язики джинні пишуть, що впали на четверь, брешуть, хто ж повірить, інфляція долара і все таке.
Черги помідорів до еспе, словами бігунця-аірмакса "від офіса аж до Лаври".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 лют, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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