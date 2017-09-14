За даними USAID, з початку вторгнення з лютого 2022 року США виділили Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.



Як йдеться у звітах організації, США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги.

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У 2024 році USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг.

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17 січня 2025 року USAID передало у Рівненську обласні лікарню, де лікують сотні учасників бойових дій, 20 апаратів для вакуумної терапії ран.



2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів у 2024 році.



Гроші, медичне обладнання, ліки виділяли громадам, які прийняли переселенців, фінансувалися мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

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Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України.

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У лікарні, школи та інші соціальні установи купили 1700 генераторів. у Києві, Тернополі та в інших багатьох містах ремонтували тепломережі, замінювали насоси й пошкоджені кабелі.

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У 21 область України нещодавно привезли 80 когенераційних установок – це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела енергії, наприклад, з природного газу, біомаси або палива.

USAIDUkraine, енергетика



У Луцьку одна така когенераційна установка, що працює на природному газі, забезпечує теплом 65 житлових будинків, 11 шкіл і садочків та лікарню.

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У Чернігів нещодавно привезли мобільні котельні, які працюють на твердому паливі. Їх встановили у школи і лікарні. Коли місто обстрілюють й там зникає світло, тепло і вода, підключають такі котельні.

