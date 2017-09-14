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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12371123721237312374>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:17

  Banderlog написав:........ проблеми не стільки в житлі як в кормовій базі. Концентрації грошових потоків.
Мільйонником може стати львів це реальність. Все решту поки фантазії.

Возможно, вы пропустили. О жилье я писал в связи с тем, что "промышленность, скорее всего, будет (если будет) создаваться западнее, чем было до войны".
Т.е. в предположении, что денежные потоки будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:18

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав:Заявление Трампа о "уже идущих дискуссиях"
Заявление Келлога о необходимости демократичных выборов
Заявление Зеленского о том,что при разговорах без Украины "плохо будет ВСЕМ".

Выглядит так,как будто Трамп отодвигает Зеленского от переговоров и даже желает выборов,что автоматически уводит его от власти.
Как вы думаете,они (Трамп и Зеленский) что-то порешают,как это принято среди уважаемых людей, или нас ждет еще и период дипломатического противостояния с Америкой?
И к чему может привести военное противостояние с россией и дипломатическое-с Америкой?
Меня очень волнует этот вопрос,так как прецендентов таких-не было.
Обычно дружат или с Китаем/рашкой/Северной Кореей и иже с ними или с условным Западом,возглавляемым Америкой.

Минуле: Трамп не просто так говорив про 24 години. У нього був план. Приблизно такий:
1.Придумати реальний і справедливий план(угоду) зупинки війни.
2.Погодити цей план(угоду) з Зеленським.
3.Погодити цей план(угоду) з путіним
4.Урочита підписання угоди між Зе і пу.

Сьогодення: План обламався на п.2. Трамп чомусь думав що в України погане становище і відповідно Зе буде готовий до перемир'я. Це виявилось не так. :D Зе не готовий до миру(на умовах Трампа).

Майбутнє: Трамп буде тиснути на Зе, це прям очевидно. Вся допомога Україні від США буде(або вже) призупинена.
"дипломатического противостояния с Америкой" - а що це таке? Якщо допомога зупинена то Україні(Зеленському) пофіг на Америку. Прямого(відкритого) протистояння не буде, жодній з сторін це не потрібно.

Тепер все залежить чи "прогнеться" Зе чи ні. І головне коли він "прогнеться". Може "прогнутись" надто пізно, що Україну вже ніхто не спасе.

*По-моєму відлік пішов на місяці. Війна має припинитись вже цього року.

По-перще, плана у Трампа - немає

По-друге, оце знову - "треба тиснути на Зе". Це Зе розпочав цю війну чи Путін?

По-трете, Путін розпочав цю війну і тиснути треба на Путіна, а не на Зе.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:20

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?

А зачем?
Значительно проще умеренно развивать много небольших НП, чем пытаться реализовывать мегапроекты сомнительной ценности. Муравейники-миллионники исторически накопили достаточно много недостатков, от которых есть шанс избавиться.
Пора начинать ценить удобство, а не "престижность жизни в большом городе"

Не настаиваю на муравейниках-миллионниках. Хотя вместе с недостатками у них есть и преимущества.
Но даже в "многих небольших НП" потребуется то же самое количество жилья, которого пока что нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:21

  Wirująświatła написав:
Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.

У меня есть друг хороший
За него я грудью встану
Он на свете самый лучший
Но не заменит он мне маму.

В доме где то в тылу
В окне горит яркий свет
Там вся семья собралась за столом
Праздником город согрет.

Дети под ёлкой подарки найдут
Их подарил Дед Мороз
Только как и в прошлом году
Бойцам он ничего не принёс.

Никому я здесь не нужен
Здесь никто не приласкает
Если в чём — то провинился
ротный строго отругает.

"Сєктор Газа" чи "Красна Плєсєнь"?

Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 лют, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:22

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:Если он есть коллега то зачем людей ловить на улицах если можно призвать.

Мільйони українців просто ховаються від мобілізації, без відстрочок, без офіційної роботи...

Покажи мені ці мільйони ?
В обід та ввечері неможливо проїхати по місту від кількості авто. І керують цими авто не тільки жінки
Припаркуватись в центрі - квест на кілька кіл
Припаркуватись в житлових масивах - квест ще більший
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Покажи мені ці мільйони ?

І як їх показати? Пофоткати бригади робітників на найближчому будівництву?
6 мільйонів дані в Резерві не оновили, далеко не всі виїхали закордон. Ось це і мав би бути основний моб резерв. Але держава настільки лінива, що навіть поштрафувати хоч кілька сотень тисяч із них не хоче.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:32

  sashaqbl написав:
  барабашов написав:Вы ж тоже в сфере IT кае ФОП вроде работали и военку в середине 90х оканчивали, вас бусификнули старлеем запаса в 23м или сами в 22м пошли?

Я ще з тих, кому повістки видавали.
І не старлей, а мамлєй. А мобілізовували солдатом.

Людей, яких можна відправити на фронт - овердофіга.
Інша проблема - що цим треба зайнятися зверху, а не перекладати на роти охорони ТЦК, які служать за 20 тис.
Я якраз написав, що дофіга ФОПів, які засвітилися в податковій.
В Україні 2 млн. ФОпів. Нехай тисяч 500 з них військовозобовязані.
Ще тисяч 300 студентів 25+.
Тисяч 500 - хлопці 20-25 років.
Думаю, не менше мільйона-півтора - таких, які "залягли на дно".

Дайош в окіп ФОПів, а сіськоцмудильники бюджетної сісі на в бронь на сохранєніє. Премію Нобєля, негайно. Будівельник нервово курить збоку.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?

До війни було 120 тис., зараз 150. Житла то і на 200 хватить, а от інфраструктури, яку ніхто не будує, вже не хватає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А тут де емісія?

:

До революції 1979 року офіційно 1 USD ≈ 70 Іранських ріалів.
Офіційний курс на кінець війни знаходився у діапазоні приблизно 1,500–3,000 ріалів за 1 USD. При цьому на чорному ринку курс був значно вищим через обмеження валютного обігу.

Не знаю чи є у вас економічна освіта, але якось ви все не правильно розумієте.
Емісія - це просто друк папірчиків і все!!!
Так, вона впливає на добробут громадян, але вона не впливає на виробництво танків, снарядів, дронів і т.д. Вона не впливає на зарплати військовослужбовців.
Навпаки, емісійні гроші якраз і підуть на танки, снаряди, дрони, зарплати військовим. І в доларовому еквіваленті цих грошей може бути навіть більше(адже окрім бюджетних є і емісійні гроші).
Для того і робиться емісія щоб зробити більше танків, снарядів, дронів!!!
А ви як дитина мала тішитесь що на рфії емісія. :D
Якщо глибоко подумати, то емісія(заради війни) - це перекачування грошей з цивільних потреб людей в військові. Просто сильно замасковане перекачування. Тому що сама емісія товарів не створює і не знищує.
Це не може тривати десятиліттями, але точно може тривати 10 років(припустимо велика емісія на рфії триває вже 2 роки). Немає жодних проблем друкувати гроші 10 років.

Додам ще про добробут громадян - звичайно він падає через емісію. Але як би сильно він не падав в революцію в рфії(народну) вже давно ніхто не вірить.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 03 лют, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:34

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Покажи мені ці мільйони ?

І як їх показати? Пофоткати бригади робітників на найближчому будівництву?
6 мільйонів дані в Резерві не оновили, далеко не всі виїхали закордон. Ось це і мав би бути основний моб резерв. Але держава настільки лінива, що навіть поштрафувати хоч кілька сотень тисяч із них не хоче.

Пофоткай, тільки там де будівництве йде, теж пофоткай

І ще, так ховаються чи їх поштрафувати не хочуть ?
Це ж зовсім різні речі
pesikot
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