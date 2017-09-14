Додано: Пон 03 лют, 2025 19:33

Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: А тут де емісія? А тут де емісія?

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До революції 1979 року офіційно 1 USD ≈ 70 Іранських ріалів.

Офіційний курс на кінець війни знаходився у діапазоні приблизно 1,500–3,000 ріалів за 1 USD. При цьому на чорному ринку курс був значно вищим через обмеження валютного обігу. До революції 1979 року офіційно 1 USD ≈ 70 Іранських ріалів.Офіційний курс на кінець війни знаходився у діапазоні приблизно 1,500–3,000 ріалів за 1 USD. При цьому на чорному ринку курс був значно вищим через обмеження валютного обігу.

Не знаю чи є у вас економічна освіта, але якось ви все не правильно розумієте.Емісія - це просто друк папірчиків і все!!!Так, вона впливає на добробут громадян, але вона не впливає на виробництво танків, снарядів, дронів і т.д. Вона не впливає на зарплати військовослужбовців.Навпаки, емісійні гроші якраз і підуть на танки, снаряди, дрони, зарплати військовим. І в доларовому еквіваленті цих грошей може бути навіть більше(адже окрім бюджетних є і емісійні гроші).А ви як дитина мала тішитесь що на рфії емісія.Якщо глибоко подумати, то емісія(заради війни) - це перекачування грошей з цивільних потреб людей в військові. Просто сильно замасковане перекачування. Тому що сама емісія товарів не створює і не знищує.Це не може тривати десятиліттями, але точно може тривати 10 років(припустимо велика емісія на рфії триває вже 2 роки). Немає жодних проблем друкувати гроші 10 років.Додам ще про добробут громадян - звичайно він падає через емісію. Але як би сильно він не падав в революцію в рфії(народну) вже давно ніхто не вірить.