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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12371123721237312374

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:37

  pesikot написав:
  Бетон написав:Не знаю откуда у вас сплетни из ВР, надеюсь, вы их придумали, потому что, без обид, но то, что всех грантоедов и дармоедов обрезали это прекрасно.
Это то, о чём я совсем недавно писал.

Прекрасно ?
“Люди не усвідомлюють масштабів”. Як USAID допомагала Україні
За даними USAID, з початку вторгнення з лютого 2022 року США виділили Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.

Як йдеться у звітах організації, США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги.
...
У 2024 році USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг.
...
17 січня 2025 року USAID передало у Рівненську обласні лікарню, де лікують сотні учасників бойових дій, 20 апаратів для вакуумної терапії ран.

2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів у 2024 році.

Гроші, медичне обладнання, ліки виділяли громадам, які прийняли переселенців, фінансувалися мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
...
Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України.
...
У лікарні, школи та інші соціальні установи купили 1700 генераторів. у Києві, Тернополі та в інших багатьох містах ремонтували тепломережі, замінювали насоси й пошкоджені кабелі.
...
У 21 область України нещодавно привезли 80 когенераційних установок – це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела енергії, наприклад, з природного газу, біомаси або палива.
USAIDUkraine, енергетика

У Луцьку одна така когенераційна установка, що працює на природному газі, забезпечує теплом 65 житлових будинків, 11 шкіл і садочків та лікарню.
...
У Чернігів нещодавно привезли мобільні котельні, які працюють на твердому паливі. Їх встановили у школи і лікарні. Коли місто обстрілюють й там зникає світло, тепло і вода, підключають такі котельні.

То есть, для тебя "прекрасно", что люди лишились помощи
И если ты, вот прям щас, не создаешь свой фонд помощи, то ты пробил очередное дно своего ментального убожества
Радуешься, что помощи для людей не будет
  Бетон написав:Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм.
США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета.

Так ты определись с терминологией, социализм или диктатура ?
А то у тебя всё смешалось, говоришь то, что о чём не имеешь никакого понятия

Краще б зброю надали вчасно на ці мільярди.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:37

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.

«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.


той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт

можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І ще, так ховаються чи їх поштрафувати не хочуть ?
Це ж зовсім різні речі

Вони ховаються, але якщо б держава зробила мінімальні зусилля щоб їх поштрафувати в межах закону, то вже б значну частину поштрафували і найшли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:45

по моєму бетон просто ватник. тупо пересказує соловйовську брехню постійно. гнилий чоловічешко просто любить русню. можливо підсвідомо. ще трохи і буде пересказувати про постановки в бучі, розширення нато, біолабораторії і як в маріуполі все класно відбудували.

з першого дня як він зявився, від нього пре трібекою
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:47

Залужний, Буданов і Усик лідирують у рейтингах довіри серед українців
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:49

  trololo написав:по моєму бетон просто ватник. тупо пересказує соловйовську брехню постійно. гнилий чоловічешко просто любить русню. можливо підсвідомо. ще трохи і буде пересказувати про постановки в бучі, розширення нато, біолабораторії і як в маріуполі все класно відбудували.

з першого дня як він зявився, від нього пре трібекою

По моєму, трололо просто кацапська погань. гнила мразотинка, яка працює на ФСБ для знищення української нації
Бетон
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