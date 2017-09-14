За даними USAID, з початку вторгнення з лютого 2022 року США виділили Україні 2,6 мільярда доларів гуманітарної допомоги, 5 мільярдів доларів на розвиток та понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки.
Як йдеться у звітах організації, США через USAID надали 22,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки українському уряду на допомогу переселенцям, оплату праці державних службовців, які надають критично важливі послуги. ... У 2024 році USAID спрямувала 522 мільйони доларів на програму відновлення зруйнованої обстрілами інфраструктури в Україні та на підтримку надання державних послуг. ... 17 січня 2025 року USAID передало у Рівненську обласні лікарню, де лікують сотні учасників бойових дій, 20 апаратів для вакуумної терапії ран.
2,7 мільйона українців отримали медичну допомогу завдяки фінансуванню USAID та партнерів у 2024 році.
Гроші, медичне обладнання, ліки виділяли громадам, які прийняли переселенців, фінансувалися мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги. ... Понад 15 тисяч українських аграріїв отримали насіння, добрива, захист для рослин. USAID через Ініціативу AGRI-Україна залучило 2,26 мільярда доларів інвестицій в аграрний сектор України. ... У лікарні, школи та інші соціальні установи купили 1700 генераторів. у Києві, Тернополі та в інших багатьох містах ремонтували тепломережі, замінювали насоси й пошкоджені кабелі. ... У 21 область України нещодавно привезли 80 когенераційних установок – це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного джерела енергії, наприклад, з природного газу, біомаси або палива. USAIDUkraine, енергетика
У Луцьку одна така когенераційна установка, що працює на природному газі, забезпечує теплом 65 житлових будинків, 11 шкіл і садочків та лікарню. ... У Чернігів нещодавно привезли мобільні котельні, які працюють на твердому паливі. Їх встановили у школи і лікарні. Коли місто обстрілюють й там зникає світло, тепло і вода, підключають такі котельні.
То есть, для тебя "прекрасно", что люди лишились помощи И если ты, вот прям щас, не создаешь свой фонд помощи, то ты пробил очередное дно своего ментального убожества Радуешься, что помощи для людей не будет
Бетон написав:Ваша партия, где рулят Гетьманцевы, по сути - социализм. США не финансируют диктоторские режимы, которые за деньги их налогоплательщиков, строят диктатуру, воруя 50% бюджета.
Так ты определись с терминологией, социализм или диктатура ? А то у тебя всё смешалось, говоришь то, что о чём не имеешь никакого понятия
andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.
«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.
той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт
можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони, в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
по моєму бетон просто ватник. тупо пересказує соловйовську брехню постійно. гнилий чоловічешко просто любить русню. можливо підсвідомо. ще трохи і буде пересказувати про постановки в бучі, розширення нато, біолабораторії і як в маріуполі все класно відбудували.
з першого дня як він зявився, від нього пре трібекою
trololo написав:по моєму бетон просто ватник. тупо пересказує соловйовську брехню постійно. гнилий чоловічешко просто любить русню. можливо підсвідомо. ще трохи і буде пересказувати про постановки в бучі, розширення нато, біолабораторії і як в маріуполі все класно відбудували.
з першого дня як він зявився, від нього пре трібекою
По моєму, трололо просто кацапська погань. гнила мразотинка, яка працює на ФСБ для знищення української нації