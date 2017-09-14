Додано: Пон 03 лют, 2025 20:14

-- То що ми маємо з гуся ?

-- Шкварки



ЭпиграфЧасть 5. Пропаганда. Российская пропагандаВ пропаганде нет ничего плохого.Это инструмент. Такой же, как молоток.Молотком можно вбить несколько гвоздей и собрать табурет.Молотком можно отбить себе несколько пальцевМолотком можно проломить кому-нибуть черепВсё зависит от того, как этот инструмент использоватьРоссийская пропаганда используется для пробития черепа украинцев. Как ментально, так и физическиПервый нарратив "Украины не существует и никогда не существовало" - это всё придумано в австро-венгерском штабе.Ну так и российской империи не существовало, и СССР не существовало, в разные отрезки времени. И даже московского царства не существовалоВторой нарратив "Украина должна" и далее следует перечень, чего Украина "должна". "должна соблюдать Минские соглашения", "должна прекратить войну" etcТо есть, то чего не существует, оказывается "должна"Взаимоисключающиеся параграфы - это основа российской пропаганды, чтобы охватить как можно бОльший сегмент полезных хомячковТретий нарратив "народ не должен воевать за режим Зеленского", как вариант "тракторист не должен воевать за состояние Ахметова".Этот нарратив активно продвигается на форуме ( так ведь UA ? )Но тут нюансы ( так ведь Бетон и UA ? )История показывает, что буряты с кадыровцами приходят к трактористу и отбирают его личное имущество. Поэтому тракторист идёт воевать против нихИ не за ЗеленскогоА кто не захотел воевать против россии, думая, что переждёт.Тех отправляют воевать за ... ПутинаВдалбливают в голову, что за Зеленского воевать не надо.Но когда захватили, то быстро отправляют воевать за ПутинаЧетвертый нарратив "Трамп придёт, всё порешает".Из каждого утюга уже идёт "переговоры будут", "переговоры будут", "24 часа", "полгода", "100 дней", "Трамп всё порешает"Вот тут российская пропаганда и местные полезные хомячки слились в одном экстазе.Я далёк от мысли, что местные полезные хомячки не понимают, к чему это может привести. Они отлично это понимают, поэтому и продвигают этот нарративО чём это ?Да просто, как угол двери"Всё порешается без вас", "расслабьтесь", обществу донатить уже не нужно.ВСУ должно прекратить сопротивление, ведь "всё порешают", вы только зря потратите своё здоровье, а то и жизньНО ... Путин и не думает ничего прекращать.И в этом западня такого нарративаПутин продолжает воевать