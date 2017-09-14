prodigy написав:
той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт
можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:37
можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
Додано: Пон 03 лют, 2025 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лют, 2025 19:47
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:11
Согласен со всем сказанным.
Вообще говоря баланс сил изменился с развалом Союза и позже с быстрым усилением Китая.
Процесс балансировки может быть относительно быстрым (как во 2МВ), а может быть растянутым во времени, если на крупную войну по каким-то соображениям не решаются (сейчас из-за ЯО).
Да, мы периферия, но всё же и не Сирия.
Путин хотел новой Ялты. Новой Ялты, конечно, он не получит. Но что-то получить может. Тем не менее, мировой порядок он изменил, хотя и не так, как хотел.
А изменил хотя бы тем, что показал, что США и Европа не всесильны. Да и опасаться Россию опять начали. Вряд ли её сейчас будут воспринимать просто как бензоколонку
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:13
Отож.
А представьте себе, если начнут развивать промышленность.
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Эпиграф
Часть 5. Пропаганда. Российская пропаганда
1) В пропаганде нет ничего плохого.
Это инструмент. Такой же, как молоток.
Молотком можно вбить несколько гвоздей и собрать табурет.
Молотком можно отбить себе несколько пальцев
Молотком можно проломить кому-нибуть череп
Всё зависит от того, как этот инструмент использовать
2) Российская пропаганда используется для пробития черепа украинцев. Как ментально, так и физически
3) Первый нарратив "Украины не существует и никогда не существовало" - это всё придумано в австро-венгерском штабе.
Ну так и российской империи не существовало, и СССР не существовало, в разные отрезки времени. И даже московского царства не существовало
4) Второй нарратив "Украина должна" и далее следует перечень, чего Украина "должна". "должна соблюдать Минские соглашения", "должна прекратить войну" etc
То есть, то чего не существует, оказывается "должна"
Взаимоисключающиеся параграфы - это основа российской пропаганды, чтобы охватить как можно бОльший сегмент полезных хомячков
5) Третий нарратив "народ не должен воевать за режим Зеленского", как вариант "тракторист не должен воевать за состояние Ахметова".
Этот нарратив активно продвигается на форуме ( так ведь UA ? )
Но тут нюансы ( так ведь Бетон и UA ? )
История показывает, что буряты с кадыровцами приходят к трактористу и отбирают его личное имущество. Поэтому тракторист идёт воевать против них
И не за Зеленского
А кто не захотел воевать против россии, думая, что переждёт.
Тех отправляют воевать за ... Путина
Вдалбливают в голову, что за Зеленского воевать не надо.
Но когда захватили, то быстро отправляют воевать за Путина
6) Четвертый нарратив "Трамп придёт, всё порешает".
Из каждого утюга уже идёт "переговоры будут", "переговоры будут", "24 часа", "полгода", "100 дней", "Трамп всё порешает"
Вот тут российская пропаганда и местные полезные хомячки слились в одном экстазе.
Я далёк от мысли, что местные полезные хомячки не понимают, к чему это может привести. Они отлично это понимают, поэтому и продвигают этот нарратив
О чём это ?
Да просто, как угол двери
"Всё порешается без вас", "расслабьтесь", обществу донатить уже не нужно.
ВСУ должно прекратить сопротивление, ведь "всё порешают", вы только зря потратите своё здоровье, а то и жизнь
НО ... Путин и не думает ничего прекращать.
И в этом западня такого нарратива
Путин продолжает воевать
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:22
Schmit
Теперь эта вся гуманитарная помощь - перекрыта. Всё перечисленное
Если не будет военной помощи и не будет гуманитарной помощи, то в Украине будет плохо людям, обычным людям
Обстрелы не прекратятся, а помогать будет некому
Ты это понять в состоянии ?
Что-то я не слышал, чтобы зигующий Маск заявил о создании фонда помощи имени себя
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 03 лют, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:33
Фуджі-Кура?
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:38
Ты против Залужного ? )
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:39
Речь шла о возвращении миллионов людей из Европы и возможном перемещении людей с востока.
Для того, чтобы обеспечить их работой, фуджикуры явно маловато.
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