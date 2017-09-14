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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237212373123741237512376>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:37

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Гроші не воюють. Воюють люди і зброя.

«Що необхідно для перемоги? Для війни потрібні три речі: по-перше, гроші, по-друге, гроші і, по-третє, гроші». Джан Джакомо Тривульціо ( 1441 —1518) — італійський аристократ, кондотьєр, маршал Франції.


той час наймали за 2 сольдо, сьогодні треба 15к евро щоб поляк(німець, чех) приїхав укласти контракт

можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І ще, так ховаються чи їх поштрафувати не хочуть ?
Це ж зовсім різні речі

Вони ховаються, але якщо б держава зробила мінімальні зусилля щоб їх поштрафувати в межах закону, то вже б значну частину поштрафували і найшли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 19:47

Залужний, Буданов і Усик лідирують у рейтингах довіри серед українців
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:11

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:..........
Мировой порядок уже изменился.
Большая война в Европе с попыткой (и, похоже, удачной) изменения границ это уже изменение мирового порядка. Европа постепенно теряет свою роль центра мира, но пока ещё не потеряла. И серьёзные изменения в Европе отражаются на ситуации во всём мире.

А у andrijk777 элементарное логическое противоречие.
С одной стороны: "РФ ВЖЕ порушила світовий порядок", - и тут же: "чому через цю війну має змінюватись світовий порядок - не зрозуиміло".
в нас недорозуміння. ми говорим користуючись різним понятійним апаратом.
Да, після 2ї світової зацементували границі. Но співвідношення сил постійно міняється. Людство не навчилось рішати протиріччя в дисбалансах сили іншими шляхами крім війни.
І чим довше пружина зажата тим ьільше назбирується протиріч. Тому україна це початок а не кінець.
Согласен со всем сказанным.
Вообще говоря баланс сил изменился с развалом Союза и позже с быстрым усилением Китая.
Процесс балансировки может быть относительно быстрым (как во 2МВ), а может быть растянутым во времени, если на крупную войну по каким-то соображениям не решаются (сейчас из-за ЯО).
Нарахунок того що україна це європа... ні ми периферія, чуть більше в європі як сирія.
Щодо світового порядку. То я мав на увазі що путін хоче щоб росію сприймали як рівну державу а не як бензоколонку. Нового договору як в ялті по розділу світу.
Но по результатам війни його рейтинг просів.
З росіянами пару раз в історії говорили не як з папуасами. Це після наполеонівських війн, і після 2ї світової.
Якщо б зара почалась всесвітня війна з китаєм і росія вигребла і перемогла китай тоді б була нова ялта і зміна світового порядку. А оттяпати пару областей в україні це заявка на регіонального лідера з вагою десь в півтори турції а не сша.
Да, мы периферия, но всё же и не Сирия.
Путин хотел новой Ялты. Новой Ялты, конечно, он не получит. Но что-то получить может. Тем не менее, мировой порядок он изменил, хотя и не так, как хотел.
А изменил хотя бы тем, что показал, что США и Европа не всесильны. Да и опасаться Россию опять начали. Вряд ли её сейчас будут воспринимать просто как бензоколонку
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:13

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?

До війни було 120 тис., зараз 150. Житла то і на 200 хватить, а от інфраструктури, яку ніхто не будує, вже не хватає.

Отож.
А представьте себе, если начнут развивать промышленность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 5. Пропаганда. Российская пропаганда

1) В пропаганде нет ничего плохого.
Это инструмент. Такой же, как молоток.
Молотком можно вбить несколько гвоздей и собрать табурет.
Молотком можно отбить себе несколько пальцев
Молотком можно проломить кому-нибуть череп

Всё зависит от того, как этот инструмент использовать

2) Российская пропаганда используется для пробития черепа украинцев. Как ментально, так и физически

3) Первый нарратив "Украины не существует и никогда не существовало" - это всё придумано в австро-венгерском штабе.
Ну так и российской империи не существовало, и СССР не существовало, в разные отрезки времени. И даже московского царства не существовало

4) Второй нарратив "Украина должна" и далее следует перечень, чего Украина "должна". "должна соблюдать Минские соглашения", "должна прекратить войну" etc
То есть, то чего не существует, оказывается "должна"

Взаимоисключающиеся параграфы - это основа российской пропаганды, чтобы охватить как можно бОльший сегмент полезных хомячков

5) Третий нарратив "народ не должен воевать за режим Зеленского", как вариант "тракторист не должен воевать за состояние Ахметова".
Этот нарратив активно продвигается на форуме ( так ведь UA ? )

Но тут нюансы ( так ведь Бетон и UA ? )

История показывает, что буряты с кадыровцами приходят к трактористу и отбирают его личное имущество. Поэтому тракторист идёт воевать против них
И не за Зеленского

А кто не захотел воевать против россии, думая, что переждёт.
Тех отправляют воевать за ... Путина

Вдалбливают в голову, что за Зеленского воевать не надо.
Но когда захватили, то быстро отправляют воевать за Путина

6) Четвертый нарратив "Трамп придёт, всё порешает".
Из каждого утюга уже идёт "переговоры будут", "переговоры будут", "24 часа", "полгода", "100 дней", "Трамп всё порешает"
Вот тут российская пропаганда и местные полезные хомячки слились в одном экстазе.
Я далёк от мысли, что местные полезные хомячки не понимают, к чему это может привести. Они отлично это понимают, поэтому и продвигают этот нарратив

О чём это ?
Да просто, как угол двери
"Всё порешается без вас", "расслабьтесь", обществу донатить уже не нужно.
ВСУ должно прекратить сопротивление, ведь "всё порешают", вы только зря потратите своё здоровье, а то и жизнь

НО ... Путин и не думает ничего прекращать.
И в этом западня такого нарратива
Путин продолжает воевать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:22

Schmit

Теперь эта вся гуманитарная помощь - перекрыта. Всё перечисленное

Если не будет военной помощи и не будет гуманитарной помощи, то в Украине будет плохо людям, обычным людям

Обстрелы не прекратятся, а помогать будет некому

Ты это понять в состоянии ?

Что-то я не слышал, чтобы зигующий Маск заявил о создании фонда помощи имени себя
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 03 лют, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:33

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Не знаю, сколько у вас сейчас строится, на несколько десятков тысяч хватит?
Потянет Ужгород на Нью-Харьков или Нью-Запорожье?

До війни було 120 тис., зараз 150. Житла то і на 200 хватить, а от інфраструктури, яку ніхто не будує, вже не хватає.

Отож.
А представьте себе, если начнут развивать промышленность.

Фуджі-Кура?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:38

  Schmit написав:Залужний, Буданов і Усик лідирують у рейтингах довіри серед українців
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.

Очолює рейтинг довіри екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він посідає перше місце у рейтингу з показником довіри 72%

Ты против Залужного ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:39

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
До війни було 120 тис., зараз 150. Житла то і на 200 хватить, а от інфраструктури, яку ніхто не будує, вже не хватає.

Отож.
А представьте себе, если начнут развивать промышленность.

Фуджі-Кура?
Речь шла о возвращении миллионов людей из Европы и возможном перемещении людей с востока.
Для того, чтобы обеспечить их работой, фуджикуры явно маловато.
ЛАД
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