потом будет принимать участвие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

🇺🇸Ожидается, что Келог приедет в Украину для встречи с Зеленским, после поедет на переговоры в Европу, а