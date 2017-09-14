🇺🇸Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Кит Келлог должен приехать в Украину после 11 февраля, – NV.
Ожидается, что Келог приедет в Украину для встречи с Зеленским, после поедет на переговоры в Европу, а потом будет принимать участвие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Очолює рейтинг довіри екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він посідає перше місце у рейтингу з показником довіри 72%
Ты против Залужного ? )
є крутіший домінатор у рази Верещук закликає не зволікати із поверненням із СЗЧ: "Законодавство має бути жорстким" Пряма мова: "Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ. https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/3/7496579/
Успіх, пора уже в політику, слуги самі не справляться первинний капітал накопичений-тож гойда
Цены на нефть подскочили в понедельник после того, как новый президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая, что вызвало опасения относительно поставок сырой нефти в сами Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) выросли на 1,36 доллара, или 1,88%, до 73,89 долларов за баррель. В то же время, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 73 цента, или 0,96%, до 76,40 долларов за баррель.
🇺🇸Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Кит Келлог должен приехать в Украину после 11 февраля, – NV.
Ожидается, что Келог приедет в Украину для встречи с Зеленским, после поедет на переговоры в Европу, а потом будет принимать участвие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
У 2025 році Мюнхенська конференція відбудеться 14-16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині. Участь у Мюнхенській безпековій конференції у 2025 році візьмуть близько 60 очільників держав та урядів, очікується також 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. https://fakty.com.ua/ua/svit/20250203-n ... j-uryadiv/