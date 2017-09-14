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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12373123741237512376>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:39

"Мюнхенский сговор 2.0" ?

🇺🇸Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Кит Келлог должен приехать в Украину после 11 февраля, – NV.

Ожидается, что Келог приедет в Украину для встречи с Зеленским, после поедет на переговоры в Европу, а потом будет принимать участвие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

https://nv.ua/world/geopolitics/kot-kel ... 86904.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:41

  ЛАД написав:Путин хотел новой Ялты. Новой Ялты, конечно, он не получит. Но что-то получить может.

То же, что Хусейн или Каддафи?

  ЛАД написав: Тем не менее, мировой порядок он изменил, хотя и не так, как хотел.

Не изменил, а нарушил.

  ЛАД написав:А изменил хотя бы тем, что показал, что США и Европа не всесильны. Да и опасаться Россию опять начали.

Прям вижу, как США испугались :shock:

  ЛАД написав: Вряд ли её сейчас будут воспринимать просто как бензоколонку
Конечно, нет. Как обезьяну с гранатой. Как вассала Китая. Как страну - террористку.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:44

  pesikot написав:
  Schmit написав:Залужний, Буданов і Усик лідирують у рейтингах довіри серед українців
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.

Очолює рейтинг довіри екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він посідає перше місце у рейтингу з показником довіри 72%

Ты против Залужного ? )



є крутіший домінатор 8) у рази :lol:
Верещук закликає не зволікати із поверненням із СЗЧ: "Законодавство має бути жорстким"
Пряма мова: "Щоб ми не сприймали СЗЧ, як таку собі молодецьку забаву або спосіб піти у відпустку, полікуватися чи перевестись в іншій підрозділ.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/3/7496579/

Успіх, пора уже в політику, слуги самі не справляться :lol:
первинний капітал накопичений-тож гойда :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:44

  Xenon написав:"Мюнхенский сговор 2.0" ?

Оставь свои влажные фантазии
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Трамп как снизит цену на нефть" (с) из удаленного

Из-за Трампа стремительно растут цены на нефть: сколько сейчас стоит "черное золото"
Цены на нефть подскочили в понедельник после того, как новый президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая, что вызвало опасения относительно поставок сырой нефти в сами Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) выросли на 1,36 доллара, или 1,88%, до 73,89 долларов за баррель. В то же время, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 73 цента, или 0,96%, до 76,40 долларов за баррель.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:12

переговорная группа юристов международников готова начать переговоры
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:12

  ЛАД написав: Речь шла о возвращении миллионов людей из Европы и возможном перемещении людей с востока.
Для того, чтобы обеспечить их работой, фуджикуры явно маловато.

Тоді яка промисловість може бути в Ужгороді?
Ви там в Харкові тракторний завод відновлюєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:15

  Xenon написав:"Мюнхенский сговор 2.0" ?

🇺🇸Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Кит Келлог должен приехать в Украину после 11 февраля, – NV.

Ожидается, что Келог приедет в Украину для встречи с Зеленским, после поедет на переговоры в Европу, а потом будет принимать участвие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будет Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

https://nv.ua/world/geopolitics/kot-kel ... 86904.html


У 2025 році Мюнхенська конференція відбудеться 14-16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині. Участь у Мюнхенській безпековій конференції у 2025 році візьмуть близько 60 очільників держав та урядів, очікується також 150 міністрів і керівників міжнародних організацій.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20250203-n ... j-uryadiv/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:20

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
"Путин – животное, он съест вас на ужин с вашей демократией": Зеленский призвал усилить помощь Украине
https://apostrophe.ua/news/society/2024 ... ine/311447

Ще б Зеленський був такий розумний в січні 2022, а краще ще раніше. Шото він такого тоді не говорив.

А загалом - цю партію Зе вже програв. Він говорить в пустоту. Допомога Україні точно не "усилиться". Чим швидше до Зе це дійде - тим краще.


"Чапаїв і Пустота"

Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:22

  Бетон написав:Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі
такой позы даже в камасутре нет.
цитрусовые па 69 значит уже скоро перемирие
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 03 лют, 2025 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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