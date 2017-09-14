RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12373123741237512376

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:30

❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
Xenon
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі

пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було

Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 13.06.20
Подякував: 354 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12373123741237512376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.