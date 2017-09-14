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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:30
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31
Бетон написав:
Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі
пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було
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