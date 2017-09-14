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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237412375123761237712378 ... 12380>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:30

❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі

пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:38

  Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.


вот за что простой народ народ любит Трампыча
нет у него этих масонских загогулин, сразу ближе к делу

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:40

Алкогольні магазини в Канаді починають прибирати з полиць алкоголь зі США у відповідь на мита Трампа, — ЗМІ
https://t.me/c/1307866449/73057
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:41

У питанні врегулювання війни рф та України досягнуто «великого прогресу», – Трамп.

Також він анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном у найближчу добу і пообіцяв підняти Китаю мита, якщо не вдасться укласти угоду.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:54

  flyman написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:



можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості

Надра і землі наріда?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:56

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І ще, так ховаються чи їх поштрафувати не хочуть ?
Це ж зовсім різні речі

Вони ховаються, але якщо б держава зробила мінімальні зусилля щоб їх поштрафувати в межах закону, то вже б значну частину поштрафували і найшли.

Це ви з верховної Зради пишете?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:59

  Xenon написав:
У питанні врегулювання війни рф та України досягнуто «великого прогресу», – Трамп.

Також він анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном у найближчу добу і пообіцяв підняти Китаю мита, якщо не вдасться укласти угоду.

якщо не дозвониться
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:02

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.


вот за что простой народ народ любит Трампыча
нет у него этих масонских загогулин, сразу ближе к делу


Секта Святого Трампония.
Появился радетель за "простой народ", как в любой секте

Только, пусть сперва, твой святой Трампоний, эти самые редкоземельные у Раши отвоюет )

PS. Кстати, "загогулина" - это чисто рассейское слово.
Как там Ельцин говорил "такая, панимаешь, загогулина" )

Это похуже парашута за спиной ) у Штирлица, в 1945 году, на улицах Берлина
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:09

  Vadim_ написав:Це ви з верховної Зради пишете?

Головне щоб не з «Козацької ради».
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