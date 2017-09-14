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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:30
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
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Xenon
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31
Бетон написав:
Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі
пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було
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fox767676
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:38
Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
вот за что простой народ народ любит Трампыча
нет у него этих масонских загогулин, сразу ближе к делу
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:40
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:41
У питанні врегулювання війни рф та України досягнуто «великого прогресу», – Трамп.
Також він анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном у найближчу добу і пообіцяв підняти Китаю мита, якщо не вдасться укласти угоду.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:54
flyman написав: prodigy написав: sashaqbl написав:
можна за гектари Каргіла чи хто там в нас земельні барони,
в нас же недоторканість приввласності і фізособистості
Надра і землі наріда?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:56
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
І ще, так ховаються чи їх поштрафувати не хочуть ?
Це ж зовсім різні речі
Вони ховаються, але якщо б держава зробила мінімальні зусилля щоб їх поштрафувати в межах закону, то вже б значну частину поштрафували і найшли.
Це ви з верховної Зради пишете?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:59
Xenon написав:
У питанні врегулювання війни рф та України досягнуто «великого прогресу», – Трамп.
Також він анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном у найближчу добу і пообіцяв підняти Китаю мита, якщо не вдасться укласти угоду.
якщо не дозвониться
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:02
fox767676 написав: Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
вот за что простой народ народ любит Трампыча
нет у него этих масонских загогулин
, сразу ближе к делу
Секта Святого Трампония.
Появился радетель за "простой народ", как в любой секте
Только, пусть сперва, твой святой Трампоний, эти самые редкоземельные у Раши отвоюет )
PS. Кстати, "загогулина" - это чисто рассейское слово.
Как там Ельцин говорил "такая, панимаешь, загогулина" )
Это похуже парашута за спиной ) у Штирлица, в 1945 году, на улицах Берлина
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:09
Vadim_ написав:
Це ви з верховної Зради пишете?
Головне щоб не з «Козацької ради».
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