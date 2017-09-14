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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:17
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:18
fler написав: Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
Я чула, що вони всі на окупованих територіях. Заходьте, забирайте
ну тут как бы радоваться особо нечему
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:22
konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:35
fox767676 написав: Бетон написав:
Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі
пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було
судя по фото за это было стыдно только челику в очках справа второму.....а то шо ельмак последний справа
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:35
konstantin kirovograd написав: fler написав: Xenon написав:
Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.
Я чула, що вони всі на окупованих територіях. Заходьте, забирайте
ну тут как бы радоваться особо нечему
То був жарт, смайлік підморгуючий бачите?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:36
konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Дедушка старый - ему всё равно.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:37
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:37
pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.
Если трамп сделает что обещал я его брелок в машине повешу
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:38
pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
Стабильно рагульно. Давай ещё!
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