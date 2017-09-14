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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123751237612377123781237912380>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:15

  Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.

Я чула, що вони всі на окупованих територіях. Заходьте, забирайте :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:17

Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:18

  fler написав:
  Xenon написав:
❗️Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.

Я чула, що вони всі на окупованих територіях. Заходьте, забирайте :wink:

ну тут как бы радоваться особо нечему
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:22

  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:35

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Він обіцяв стояти на колінах і дивитись путіну в очі

пам'ятаю, ще на стадіоні тренування-змагання було

Зображення

судя по фото за это было стыдно только челику в очках справа второму.....а то шо ельмак последний справа
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:35

  konstantin kirovograd написав:
  fler написав:
  Xenon написав:Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є, – Трамп.

Я чула, що вони всі на окупованих територіях. Заходьте, забирайте :wink:

ну тут как бы радоваться особо нечему

То був жарт, смайлік підморгуючий бачите?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:36

  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.


Дедушка старый - ему всё равно.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:37

“Даже рузкіє так нє поступают»??

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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:37

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )

Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.
Если трамп сделает что обещал я его брелок в машине повешу
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:38

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )

Стабильно рагульно. Давай ещё!
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