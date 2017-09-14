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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237612377123781237912380>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Что чудит Трамп - это проблемы американцев. А вот как это скажется на Украине - тут вопрос.Но, пока понятно, что позиция Зе мало кого интересует. "справедливый мир" с точки зрения Зе не совпадает с точкой зрения Трампа для завершения (приостановки) войны
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:42

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )

Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.
Если трамп сделает что обещал я его брелок в машине повешу

А шо он обещал до выборов и сейчас? , кручу верчу запутать вас хочу, под каким напёрстком шарик?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:44

Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:45

  UA написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )

Стабильно рагульно. Давай ещё!

Как пагодка в Маскве ? )
В Швейцарию выехал ? Жена апостиль диплома оформила ? )

А по сути, тебе сказать нечего.
Ты ведь распространяешь рашисткую пропаганду, визуальный контакт даром не прошёл.
Вкус ведь остался )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:46

  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/15zCGbAMGn/?mibextid=wwXIfr

Как видишь, это правда.
Сами ж пришли в военкомат, просто по звонку.. Про бусификацию ни слова.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48

Суд частково задовольнив апеляцію мера Ірпеня Олександра Маркушина, змінивши запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.
--------
:D
строка новостей--
мы арестовали мера.
мер украл 500 милионов и выпускал кентов за рубеж.
мер пошёл домой :D
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Пон 03 лют, 2025 22:50, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48

  TUR написав:Что чудит Трамп - это проблемы американцев. А вот как это скажется на Украине - тут вопрос.Но, пока понятно, что позиция Зе мало кого интересует. "справедливый мир" с точки зрения Зе не совпадает с точкой зрения Трампа для завершения (приостановки) войны

Учмтывая из размер , влияет на всех
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48

  konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть

что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 03 лют, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:49

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста

А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает

Живи теперь с этим )

Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.

Себе надо верить и жить своим умом.
2+2, без калькулятора, в 4 складывать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:50

  konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть

Три года то не война , у них там в Европах была 300 лет
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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