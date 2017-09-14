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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:39
pesikot написав:
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Что чудит Трамп - это проблемы американцев. А вот как это скажется на Украине - тут вопрос.Но, пока понятно, что позиция Зе мало кого интересует. "справедливый мир" с точки зрения Зе не совпадает с точкой зрения Трампа для завершения (приостановки) войны
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:42
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.
Если трамп сделает что обещал я его брелок в машине повешу
А шо он обещал до выборов и сейчас? , кручу верчу запутать вас хочу, под каким напёрстком шарик?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:44
Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
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konstantin kirovograd
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:45
UA написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
Стабильно рагульно. Давай ещё!
Как пагодка в Маскве ? )
В Швейцарию выехал ? Жена апостиль диплома оформила ? )
А по сути, тебе сказать нечего.
Ты ведь распространяешь рашисткую пропаганду, визуальный контакт даром не прошёл.
Вкус ведь остался )
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pesikot
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:46
Hotab написав:
https://www.facebook.com/share/v/15zCGbAMGn/?mibextid=wwXIfr
Как видишь, это правда.
Сами ж пришли в военкомат, просто по звонку.. Про бусификацию ни слова.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48
Суд частково задовольнив апеляцію мера Ірпеня Олександра Маркушина, змінивши запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.
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строка новостей--
мы арестовали мера.
мер украл 500 милионов и выпускал кентов за рубеж.
мер пошёл домой
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48
TUR написав:
Что чудит Трамп - это проблемы американцев
. А вот как это скажется на Украине - тут вопрос.Но, пока понятно, что позиция Зе мало кого интересует. "справедливый мир" с точки зрения Зе не совпадает с точкой зрения Трампа для завершения (приостановки) войны
Учмтывая из размер , влияет на всех
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Vadim_
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:48
konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 03 лют, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:49
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
Такой же был, а сейчас только усугубилось, в силу возраста
А тебе свидетели секты Трампа, в уши надули, что Трамп - всё порешает
Живи теперь с этим )
Да.Не спорю я в это верю.
А кому верить-подолякам с кофе или аристовичам с двумя неделями.
Себе надо верить и жить своим умом.
2+2, без калькулятора, в 4 складывать
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:50
konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
Три года то не война , у них там в Европах была 300 лет
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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