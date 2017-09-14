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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12377123781237912380>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:51

  UA написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/15zCGbAMGn/?mibextid=wwXIfr

Как видишь, это правда.
Сами ж пришли в военкомат, просто по звонку.. Про бусификацию ни слова.

«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат.
Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:53

pesikot
время раставит всё на свои места
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:53

Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:54

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовляться, зачекають нового прем'єра.

но там уже макрон с шольцем ответку по митам грозяться за европу кинуть.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:57

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

Ось не розумію чого він вчепився в Канаду.
Мексика - біженці, Китай - конкурент.
А Канада що йому завинила?
Таким способом він Канаду да США на приєднає, це ж очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:57

  Schmit написав:Залужний, Буданов і Усик лідирують у рейтингах довіри серед українців
Якщо на марахвоні прокрутити парочку сюжетів, а краще - цілий серіальчик про пса Патрона, то хто б лідирував, здогадатись не важко.

Очолює рейтинг довіри екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Він посідає перше місце у рейтингу з показником довіри 72%


Куйня эти соцопросы. Сейчас 70-80% респондентов произносят какое то ругательство в адрес властей и кидает трубку.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:00

  Hotab написав:«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат.
Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .

Ты тыловой военный вертолетчик. На войне не был.
В Румынии в самый критический момент войны почему то то был.
Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:02

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть

что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.

Виталька, когда россияне пришли в Ирпень, ты отсиживался где-то на юге Украины
Знаешь ведь, чего ожидать от россиян, потому и сбежал.

Сейчас, ты опять хочешь сбежать, но кто ж тебе даст.
Так и останешься в подвале )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:04

  konstantin kirovograd написав:pesikot
время раставит всё на свои места

До этого тебе было мало времени ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:04

  pesikot написав:Себе надо верить и жить своим умом.

Твоим умом только на соц. пособие и добычу из мусорных баков получится жить.
Что ты успешно и исполняешь.
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