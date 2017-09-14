Как видишь, это правда. Сами ж пришли в военкомат, просто по звонку.. Про бусификацию ни слова.
«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат. Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .
Hotab написав:«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат. Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .
Ты тыловой военный вертолетчик. На войне не был. В Румынии в самый критический момент войны почему то то был. Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
konstantin kirovograd написав:Vadim_ сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.
Виталька, когда россияне пришли в Ирпень, ты отсиживался где-то на юге Украины Знаешь ведь, чего ожидать от россиян, потому и сбежал.
Сейчас, ты опять хочешь сбежать, но кто ж тебе даст. Так и останешься в подвале )