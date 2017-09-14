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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12377123781237912380

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 132
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
42
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:05

  UA написав:
  Hotab написав:«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат.
Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .

Ты тыловой военный вертолетчик. На войне не был.
В Румынии в самый критический момент войны почему то то был.
Не тебе судить кто и что говорит попав в плен.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:05

  UA написав:
Куйня эти соцопросы. Сейчас 70-80% респондентов произносят какое то ругательство в адрес властей и кидает трубку.

А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:07

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

Ось не розумію чого він вчепився в Канаду.
Мексика - біженці, Китай - конкурент.
А Канада що йому завинила?
Таким способом він Канаду да США на приєднає, це ж очевидно.

Похооду давняя шестёрка солнцевских, фсб
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:07

UA

Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.


Мусоридлу візуальних контактів судити? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:08

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь

згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:12

  Goodman написав:
  pesikot написав:А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь

згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом

Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?
Hotab
 
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  #<1 ... 12377123781237912380
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