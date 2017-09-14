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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:05
UA написав: Hotab написав:
«Как видишь», був в Україні «вільнолюдь» , який розказував про сорти і хто перший повинен йти служити, а стали отакі, на напівзігнутих біжать в воєнкомат.
Тож треба і нам так, правда? Готувати ухилянтів любити нову родіну .
Ты тыловой военный вертолетчик. На войне не был.
В Румынии в самый критический момент войны почему то то был.
Не тебе судить кто и что говорит попав в плен.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:05
UA написав:
Куйня эти соцопросы. Сейчас 70-80% респондентов произносят какое то ругательство в адрес властей и кидает трубку.
А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:07
andrijk777 написав:
Ось не розумію чого він вчепився в Канаду.
Мексика - біженці, Китай - конкурент. А Канада що йому завинила?
Таким способом він Канаду да США на приєднає, це ж очевидно.
Похооду давняя шестёрка солнцевских, фсб
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:07
UA
Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
Мусоридлу візуальних контактів судити?
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Hotab
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:08
А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:09
pesikot написав:
А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
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Goodman
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:12
Goodman написав: pesikot написав:
А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?
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