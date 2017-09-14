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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237712378123791238012381>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:02

  Wirująświatła написав:
  konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть

что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.

Виталька, когда россияне пришли в Ирпень, ты отсиживался где-то на юге Украины
Знаешь ведь, чего ожидать от россиян, потому и сбежал.

Сейчас, ты опять хочешь сбежать, но кто ж тебе даст.
Так и останешься в подвале )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:04

  konstantin kirovograd написав:pesikot
время раставит всё на свои места

До этого тебе было мало времени ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:08

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь

згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:12

  Goodman написав:
  pesikot написав:А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь

згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом

Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Робимо ставки коли Трамп почне торгову війну з Японією і Кореєю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:16

  Hotab написав:UA

Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.


Мусоридлу візуальних контактів судити? :lol:

Вы такой боевой ваенный , тут на форуме,
если не хватает вертолётов в Украине то почему вы не в окопе , как военный ?
Или комбайнера краще?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:16

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

Ось не розумію чого він вчепився в Канаду.
Мексика - біженці, Китай - конкурент.
А Канада що йому завинила?
Таким способом він Канаду да США на приєднає, це ж очевидно.
приєднає. Од британської співдружності лишилась одна назва. Вони дряхлі і їм пора впасти, разом з дегенеративними монархами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?

вже не вірять жодному слову
брихуни і ухилянти
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:20

  andrijk777 написав:А Канада що йому завинила?
По добыче калийных солей Канада занимает первое место в мире, входит в первую пятёрку по алмазам и другим драгоценным камням, золоту, индию, ниобию, металлам платиновой группы, титановым концентратам и урану. По производству первичного алюминия Канада занимает 4-е место в мире и четвёртое место в мире по запасам нефти .
Wirująświatła
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